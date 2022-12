Lesedauer: ca. 1 Minute

​An der Spitze nichts Neues. Die fünf Topvereine der Oberliga Süd holten jeweils drei Punkte, so dass sich in der Tabelle nichts veränderte.

Für Peiting war eine Rückstandsverminderung angesichts des Spieles in Weiden unrealistisch, was am Ende auch eintraf. Bad Tölz wiederum hätte seinen Rückstand auf den ECP vermindern können, kassierte aber gegen den SCR eine Niederlage und muss sich jetzt mit dem nächsten Altmeister auseinandersetzen. Die Füssener haben jedenfalls im Augenblick einen guten Lauf, besiegten sogar die ambitionierten Memminger und da ihnen auch Bad Tölz liegt, ist Platz sechs durchaus noch möglich. Memmingen dagegen muss erst einmal mit Passau um Platz neun auseinandersetzen. Hier klaffen die Differenzen zwischen Saisonziel und Realität im Augenblick weit auseinander. Zehn PUnkte dahinter streiten sich Lindau und Landsberg um den begehrten elften Tabellenplatz, der immerhin den vorzeitigen Klassenerhalt sicherstellt.



Blue Devils Weiden – EC Peiting 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)

Tore: Weiden: Fabian Voit (2), Neal Samanski, Martin Heinisch, Lukas Ribarik, Chad Bassen, Edgars Homjakovs, Dennis Thielsch; Peiting: David Diebolder

EV Füssen – Memmingen Indians 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Tore: Füssen: Jere Helenius (2), Julian Straub, Janne Seppänen, Lukas Slavetinsky; Memmingen: Petr Pohl (2), Matej Pekr

Lindau Islanders – Deggendorfer SC 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Tore: Lindau: Florian Lüsch; Deggendorf: Lukas Miculka, Ondrej Pozivil, Petr Stloukal

Starbulls Rosenheim – EHC Klostersee 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Tore: Rosenheim: Dominik Daxlberger, Marius Möchel, Stefan Reiter; Klostersee: -

Tölzer Löwen – SC Riessersee 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard, Niklas Hörmann; Riessersee: Robin Soudek (3), Lubor Dibelka, Kevin Slezak

Landsberg Riverkings – Höchstadt Alligators 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Tore: Landsberg: Walker Sommer, Nicolas Strodel, Jason Lavallee, Frantisek Wagner; Höchstadt: Jakob Fardoe (2), Tim Horschel, Jari Neugebauer, Anton Seewald