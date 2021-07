Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Defensive des EV Füssen kann sich auf ein neues Abwehrtalent freuen. Justus Meyl, der im Juni 20 Jahre alt geworden ist, wechselt innerhalb des Ostallgäus vom ESV Kaufbeuren an den Kobelhang.

In Füssen wird er erstmals fest im Kader eines Senioren-Teams stehen und auch zum ersten Mal in der Oberliga auflaufen. Eine Liga höher, in der DEL2, hat er letzte Saison bereits vier Spiele bestritten. Am Kobelhang soll sich der gebürtige Landsberger nun weiter entwickeln und zu einer festen Größe in der Verteidigung werden. Die Anlagen dazu hat der 1,95 Meter große Linksschütze allemal.

Aus dem Nachwuchs des HCL stammend wechselte Justus bereits in frühen Jahren zum ESVK. Hier war er hochklassig in der Schüler-Bundesliga sowie der DNL aktiv. Beim Abbruch der Saison war er mit zwei Treffern und drei Vorlagen aus acht Partien punktbester Verteidiger der DNL-Mannschaft. An Weihnachten gab er dann auch sein Debüt in der ersten Mannschaft. Nach dem 2:2 in Landshut bekam er sogar ein Sonderlob von Trainer Rob Pallin für seine Spielweise. Die Stärken von Justus liegen dabei sicherlich im defensiven Bereich.

Füssens Sportdirektor Andreas Becherer zum Neuzugang: „Ich habe Justus Meyl bereits mehrmals beobachtet und einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Er war bei uns auch schon im Training und hat überzeugt. Für seine Einsätze in der DEL-2 hat er gute Bewertungen bekommen. Seine Stärken liegen in der Defensive und im Zweikampfverhalten, auch dank seiner großen Reichweite. Er erinnert dabei an Maxi Dropmann und hat das Zeug dazu, eine ähnliche Rolle zu spielen. Dazu ist er charakterlich ein feiner Kerl und passt bei uns bestens rein. Ich bin froh, dass er sich für den EV Füssen entschieden hat.“