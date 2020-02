Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Es war einfach eine grandiose Leistung, die der EV Füssen beim 7:5 (1:2, 4:0, 2:3)-Heimseig gegen den Tabellenzweiten Starbulls Rosenheim bot. Simon, Landerer, Echtler, Dropmann, Stocker, Eichberger, Kircher, Guth, Hofmann, Klein und Keller ist dabei nicht die Aufzählung zweier EVF-Blöcke, sondern die der nicht zur Verfügung stehenden Spieler.

Dank des Einsatzes von drei Nachwuchscracks aus dem DNL-Team konnten zumindest drei komplette Reihen gestellt werden. Und diese machten ihre Sache bis auf wenige Szenen ausgezeichnet und konnten so einen nicht zu erwartenden Sieg gegen den Favoriten einfahren.

Bereits im ersten Abschnitt gab es gute Chancen auf beiden Seiten, die Rosenheimer 2:1-Führung resultierte aus zwei Fehlern des EVF. Bei einem Unterzahlangriff griff Füssens Goalie bei einem Schuss von Litesov aus spitzem Winkel daneben, von seiner Fanghand trudelte der Puck zum 0:1 ins Netz. Beim 1:2 agierte ein Verteidiger zu offensiv, den Konter verwandelte Baindl eiskalt. Dazwischen hatte Ondrej Zelenka mit einem schönen Handgelenkschuss für den Ausgleich gesorgt, im Spielbericht wurde fälschlicherweise Payeur als Torschütze genannt.

Das Mitteldrittel war dann aus Füssener Sicht eine einzige Show. Rosenheim war sichtlich überrascht von der Vehemenz, mit der die heimischen Spieler agierten, und kam in der Defensive nun immer wieder in Bedrängnis. Bereits nach einer Minute hatte Eric Nadeau zwei Riesenchancen, mit der dritten machte er das 2:2. Zwei Minuten später war Marc Besl frei durch, scheiterte aber an Andreas Mechel, den Nachschuss setzte er ans Außennetz. Zur Spielhälfte vergab Tobias Meier einen Direktschuss knapp, danach gab es die erste Unterzahl für den EVF. Doch wie schon im ersten Abschnitt fiel auch diesmal ein Shorthander, Dejan Vogl schoss nach einem Fehlpass zum 3:2 ein. Es folgte eine starke Druckphase der Gäste, gleich dreimal musste Benedikt Hötzinger sein ganzes Können aufbieten. Nach zwei Minuten übernahm aber wieder Schwarz-Gelb das Kommando. Velebny scheiterte an der Fanghand von Mechel, Marco Deubler vergab nach tollem Solo. Und dann war da noch Sam Payeur, der den Puck ansatzlos zum 4:2 in die Maschen jagte. Das Stadion stand Kopf, die Starbulls wechselten den Torhüter. Steinhauer konnte sich gleich gegen Vogl und Nadeau auszeichnen, war aber eineinhalb Minuten vor Drittelende machtlos, als die Reihe um Wiedemann, Naumann und Zelenka durch Letzteren die Scheibe ins Tor zelebrierte.

Mit 5:2 ging es in den letzten Abschnitt, für den EVF galt es den Vorsprung zu verteidigen. Rosenheim kam dann auch wie erwartet mit sehr viel Druck und gab sich nicht geschlagen. Hötzinger wurde immer mehr zum Turm in der Schlacht, hielt auch einen Alleingang von Höller. Bei einem Schlagschuss von Bergmann nach eigentlich bereits abgewehrter Chance war er aber machtlos. Ebenso vier Zeigerumdrehungen später, als der Kanadier Robinson-Smith aus spitzem Winkel zum 5:4 abstaubte. Die Oberbayern witterten nun natürlich ihre Chance, bissen sich aber immer wieder an der dezimierten Defensive des Eissportvereins die Zähne aus. Richtig brenzlig wurde es viereinhalb Minuten vor Spielende, als Christian Krötz auf die Strafbank musste. Doch auch diese Situation meisterten die Ostallgäuer. Und als der Gästetrainer alles auf eine Karte setzte und seinen Torhüter vom Eis nahm, traf Marc Besl zum 6:4. Rosenheim gab aber immer noch nicht auf, kam erneut mit einem sechsten Feldspieler und 47 Sekunden vor Spielende durch einen abgefälschten Schuss von Daxlberger zum fünften Treffer. Diesen konterte erneut Marc Besl mit seinem zweiten Empty-Net-Goal zum Endstand von 7:5.

Durch diesen Erfolg hat sich der EVF auch rechnerisch für die Play-offs qualifiziert, kann zudem vom Achten Selb nicht mehr eingeholt werden. Die Gäste verpassten durch die Niederlage dagegen den Sprung an die Tabellenspitze. Lobenswert ist das sehr faire Auftreten beider Mannschaften, die Stimmung beider Fanblöcke sowie die fehlerfreie Spielleitung der Unparteiischen.

Trainer John Sicinski (Rosenheim): „Unser Ziel war heute: Füssen darf nicht härter arbeiten und mehr laufen als wir. Das ist uns nicht gelungen. Der EVF war cleverer, schneller, intensiver. Von den ersten vierzig Minuten bin ich sehr enttäuscht, wir hätten heute den ersten Platz holen können, jetzt müssen wir um den vierten kämpfen. Gratulation an Füssen zum verdienten Sieg.“

Trainer Andreas Becherer (EV Füssen): „Heute hatten wir miese Voraussetzungen. Ich habe den Jungs gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder den Kopf in den Sand stecken oder das Maximale aus der Situation heraus holen. Wir haben dann mit viel Feuer und taktisch gut gespielt. Im ersten Drittel sind wir durch zwei individuelle Fehler in Rückstand geraten, das zweite war überragend. Eines der besten, seitdem ich hier Trainer bin. Dass es dann nochmals eng wurde lag am Gegner Rosenheim. Die Play-offs sind nun sicher, die Mannschaft hat Einmaliges geleistet, das macht stolz.“