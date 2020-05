Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit 17 Jahren debütierte er bereits in der Oberliga, spielte die nächsten vier Spielzeiten aber eine Klasse tiefer in der Bayernliga. Letzte Saison wagte Marco Deubler wieder den Schritt in die dritte Spielklasse und wechselte zum EV Füssen.

Chance genutzt kann man nur sagen, denn der Stürmer erwies sich als echte Verstärkung und war mit 40 Punkten drittbester Scorer im Team des Aufsteigers. Beide Seiten einigten sich nun auf eine Fortführung der Erfolgsgeschichte und so wird der 23-Jährige auch in der nächsten Saison ein Aktivposten im schwarz-gelben Trikot sein.

Den Sprung in den Seniorenbereich machte der gebürtige Münchner in der Landesliga beim ERSC Ottobrunn, im Trikot der Erding Gladiators absolvierte er seine erste Spielzeit in der Oberliga. Sieben Punkte aus 33 Partien waren für einen erst unter der Saison 18 Jahre alt gewordenen Spieler 2014/15 ein starker Einstand. Aber erst am 27. September 2019 kam der Stürmer zu seinem nächsten Einsatz in der Oberliga. Und das war gleich ein besonderer, bereitete Marco doch gegen Selb den Ausgleich vor und erzielte in der vorletzten Spielminute auch noch den Siegtreffer für den EVF.

Es war der Startschuss für eine richtig gute Spielzeit des schnellen Stürmers, der sowohl torgefährlich ist, aber auch immer ein Auge für den Nebenmann hat. So konnte er zu seinen 15 Treffern auch noch 25 Vorlagen verbuchen. Er bestritt alle 50 Saisonspiele und musste dabei nur ein einziges Mal auf die Strafbank. Bereits in der Bayernliga hatte sich Marco als tadelloser Sportsmann gezeigt und nur ganz wenige Strafzeiten gesammelt. Dort glänzte er auch schon als zuverlässiger Scorer und Leistungsträger seiner Teams und sammelte für Pfaffenhofen und Erding in insgesamt 141 Spielen der höchsten BEV-Klasse 143 Zähler.

Füssens Coach Andreas Becherer über die Vertragsverlängerung: „Marco wollte sich unbedingt in der Oberliga beweisen und hat dafür hart gearbeitet. Dass es so gut geklappt hat freut mich sehr für ihn, er hat es sich verdient so ein Jahr zu spielen. Marco ist in meinen Augen ein kompletter Spieler, defensiv fast schon perfekt, dazu torgefährlich und mannschaftsdienlich. Und trotzdem sehe ich bei ihm noch mehr Potential zum abrufen.“