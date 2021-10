Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Mit großem Einsatz hat der EV Füssen nach Memmingen auch dem nächsten Favoriten am Kobelhang ein Bein gestellt. Mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) wurde der Deggendorfer SC in einer spannenden und von vielen Torchancen auf beiden Seiten geprägten Partie besiegt.

Die besten Zutaten zum gelungenen Füssener Siegesmenü hießen dabei Benedikt Hötzinger, Eric Nadeau und Johannes Krauß. In einem äußerst fairen Spiel mit insgesamt nur zwei Strafzeiten war das Mitteldrittel entscheidend, in dem die Gäste immer wieder am starken Füssener Schlussmann scheiterten und mit zwei Treffern in Rückstand gerieten.

Durch die Ausfälle von Marc Besl, Andrei Taratukhin, Dejan Vogl und Marc Sill trat der EVF nur mit drei Blöcken an, die aber sehr kompakt spielten und mit großem Einsatz verteidigten. Nach vorne konnten zudem immer wieder Nadelstiche gesetzt werden. Im ersten Abschnitt war der DSC die spielbestimmende Mannschaft und Füssen eher in der Defensive zu finden. Bis auf einen Alleingang von Jure Sotlar, den Benedikt Hötzinger entschärfte, hatten aber die Schwarz-Gelben die besseren Chancen. Im einzigen Überzahlspiel traf Marco Deubler den Pfosten; Eric Nadeau, Leon Dalldush und wieder Deubler verpassten aussichtsreich.

Im Mitteldrittel waren zweieinhalb Minuten gespielt, als der 18-jährige Johannes Krauß ein tolles Zuspiel zum 1:0 in die Maschen setzte. Und Eric Nadeau hätte sofort nachlegen können, scheiterte aber an der Latte. Danach drängte Deggendorf auf den Ausgleich, hatte diesen auch mehrmals auf dem Schläger, scheiterte jedoch immer wieder am überragend haltenden Hötzinger im EVF-Tor oder zielte knapp vorbei. Einmal rettete auch hier das Gestänge. Mitten in die Drangphase der Niederbayern hinein konterte der EVF und wieder war es Johannes Krauß, der Ex-Nationaltorhüter Timo Pielmeier zum 2:0 überwand. Auch hier wäre beinahe ein Doppelschlag geglückt, der Alleingang von Leon Dalldush wurde aber im letzten Moment noch gestoppt.

In den Schlussabschnitt starteten die Füssener stark, hatten durch Marco Deubler gleich eine Großchance. Es war Kapitän Eric Nadeau, der eine Kombination kurz darauf zum 3:0 abschloss. In der Folge war vom Gästeteam offensiv nicht mehr viel zu sehen, während der EVF gleich mehrmals dem vierten Treffer nahe war. Samuel Payeur mit einem Bauerntrick, Julian Straub auf das kurze Eck, Johannes Krauß aus kurzer Distanz, das 4:0 lag in der Luft. Stattdessen nutzte der DSC einen seiner wenigen Angriffe in dieser Phase durch einen Schlagschuss von Verteidiger Grossrubatscher zum 3:1. Nun wurde es noch einmal spannend, zumal Payeur bei einem Break knapp an der Vorentscheidung scheiterte, auf der anderen Seite Nicolas Sauer drei Minuten vor Spielende mit seinem Bauerntrick das 3:2 erzielte. Bis auf einen knapp verpassten Nachschuss hatte Deggendorf aber nicht mehr die Chance auf den Ausgleich, dafür verteidigte der EVF zu gut. Sinnbildlich dafür war die Szene, als der 47-jährige Kapitän Nadeau in der letzten Minute mit einem Hechtsprung die Scheibe aus dem Drittel beförderte. Ein großer Kampf des Füssener Teams wurde mit drei am Ende verdienten Punkten belohnt.