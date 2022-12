Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es gibt sie also auch in der Oberliga Süd immer noch. Die Rede ist von den Überraschungen, von denen der Eishockeysport lebt. Vor dem Spieltag war eigentlich nur die Frage, wie hoch Höchstadt, seines Zeichens Tabellenfünfter, gegen Neuling Klostersee gewinnen würde und knapp 63 Minuten später war man schlauer.

Dank eines Philipp Quinlan, der zwei Tore erzielte, gelang den Grafingern im 26. Spiel der erste Sieg, wenn auch in der Overtime. Für das bisher überraschend stark auftretende Höchstadt sicherlich eine Blamage. Da verblasste auch der Shootout von Rosenheim auf Memmingen. Der Erfolg war auch wichtig zum Verteidigen des zweiten Tabellenplatzes, denn Verfolger Deggendorf kanterte Landsberg in dessen Stadion ab und nähert sich den Starbulls bedenklich. Riessersee hätte mit Deggendorf punktemäßig mithalten können, kassierte aber eine Niederlage in Peiting. Der ECP wehrte somit einen Angriff der Tölzer Löwen ab, denen ein starkes zweites Drittel gegen Passau reichte um klar zu gewinnen. Immerhin waren die Black Hawks der direkte Konkurrent um Platz sieben, und jetzt beträgt die Punktedifferenz zwischen beiden Teams fünf Punkte. Ärgerlich für Memmingen zum einen, dass man in Rosenheim ohne eigenen Torerfolg vom Eis ging und dann wurde man auch noch vom Altmeister aus Füssen überholt, der in Lindau gewann. Hinter Memmingen platzieren sich im Augenblick Landsberg, Lindau und Klostersee, wobei es in der Reihenfolge vermutlich noch einige Wochen so bleiben wird.



Landsberg Riverkings – Deggendorfer SC 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)

Tore: Landsberg: Lukas Popela; Deggendorf: Thomas Greilinger (3), Antonin Dusek, Thomas Matheson, Petr Stloukal, Rene Röthke

Starbulls Rosenheim – Memmingen Indians 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Tore: Rosenheim: Norman Hauner, Travis Oleksuk; Memmingen: -

Tölzer Löwen – Passau Black Hawks 7:3 (1:1, 5:1, 1:1)

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard (2), Anton Engel, Sören Sturm, Philipp Schlager, Tyler McPhee-Ward, Ludwig NIrschl; Passau: Brett Schäfer, Carter Popoff, Jakub Cizek

Höchstadt Alligators – EHC Klostersee 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

Tore Höchstadt: Jari Neugebauer; Klostersee: Philipp Quinlan (2)

EC Peiting – SC Riessersee 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Marco Habermann (2), Quirin Spies; Riessersee: Sam Verelst (2), Alexander Höller

Lindau Islanders – EV Füssen 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Tore: Andreas Farny; Füssen: Bauer Neudecker (2), Jere Helenius