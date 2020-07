Lesedauer: ca. 1 Minute

Aus Sonthofen wechselt der 21jährige Torhüter Christian Schneider unter die Zugspitze. Vier Jahre gehörte der Linksfänger zum erweiterten Kader des DEL Clubs Ingolstadt Panther.

„Christian ist ein junger Torhüter mit viel Potenzial und passt perfekt zu unserer Ausrichtung. Er wurde in Ingolstadt bei den Panthern sehr gut ausgebildet und hat sich letzte Saison in Sonthofen zum Nummer 1 Goalie entwickelt. Bei uns wird er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen.“ betont Panagiotis Christakakis.

Christian Schneider zu seinem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen: „Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, bei so einem tollen Traditionsverein, wie dem SCR, spielen zu dürfen. Ich möchte in Garmisch den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Ich kann es kaum abwarten mit den Jungs aufs Eis zu gehen und hoffentlich lässt das erste Spiel auch nicht lange auf sich warten.“