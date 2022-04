Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Tölzer Löwen haben ihren ersten Neuzugang verpflichtet. Mit Erik Gollenbeck kommt ein erfahrener Verteidiger in den Isarwinkel. Der 26-jährige Rechtsschütze kommt vom Oberliga-Nord-Meister Saale Bulls Halle.

„Wir haben an Ostern erfahren, dass Erik zu haben ist und mussten uns sehr schnell entscheiden. Da gab es aber keinen Grund, lange zu überlegen. Wir wollten Erik und er wollte auch sofort zu uns. Das hat einfach gepasst. Wenn man einen Spieler bekommt, der fast 200 Spiele in der DEL2 gemacht hat, dann ist das für den Aufbau einer neuen Mannschaft schon mal ein erster Eckpfeiler“, sagt Geschäftsführer Ralph Bader.



Erik Gollenbeck freut sich auf Bad Tölz, wo sich für ihn ein Kreis schließt. „Ich habe mit Mannheim hier meinen ersten DNL-Einsatz gehabt, das vergisst man nicht. Der Wechsel ist nicht nur sportlich gesehen für mich ein Erlebnis. Auch die Umgebung und das Umfeld hier begeistern mich und meine Freundin. Ralph Bader hat sich sehr spontan und schnell um mich bemüht, ich soll ein wichtiger Eckpfeiler im Team sein, das hat mir imponiert“, so der Verteidiger, der auch als Stürmer einsetzbar ist.

Gollenbeck wurde in Werdau geboren und spielte im Nachwuchs für Crimmitschau, die Eisbären Berlin, Mannheim und die Red Bull Juniors in Salzburg, sowie für die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Zudem sammelte er ein Jahr Erfahrung in den USA bei den Aberdeen Wings in der NAHL.

Anschließend wechselte der Abwehrspieler zurück nach Crimmitschau, wo er bis 2018 unter Vertrag stand. Dann ging es für den 26-Jährigen nach Selb, Landshut und Deggendorf, ehe er in der letzten Saison mit den Halle Saale Bulls die Vorrunden-Meisterschaft in der Oberliga Nord feierte. Nun freut man sich bei den Tölzer Löwen, Erik Gollenbeck als ersten Neuzugang im Team für die neue Saison begrüßen zu dürfen.