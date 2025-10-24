Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Anzeige
Verteidiger kommt aus der DEL2

Erding Gladiators verstärken Defensive mit Moritz Köttstorfer

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
(Foto: dpa)

Die Erding Gladiators haben personell nachgelegt und ihre Defensive mit Moritz Köttstorfer verstärkt. Der 20-jährige Verteidiger wechselt von den Eisbären Regensburg (DEL2) nach Erding und steht ab sofort im Kader von Trainer Dominik Quinlan.

Anzeige

Köttstorfer gilt als vielversprechendes deutsches Talent mit internationaler Erfahrung. Der 1,93 Meter große und 87 Kilogramm schwere Linksschütze durchlief die Nachwuchsprogramme der RB Hockey Academy Salzburg und der Düsseldorfer EG, spielte in Schweden für Skellefteå AIK J20 und sammelte zuletzt Spielpraxis in der DEL2 sowie bei den Passau Black Hawks in der Oberliga.

Trainer Dominik Quinlan freut sich über die Verstärkung: „Moritz ist ein exzellent ausgebildeter Spieler, der uns in der aktuellen Situation weiterhelfen wird. Er hat eine sehr gute Übersicht, ist defensiv stabil und bringt durch seine Größe zusätzliche Physis in unser Spiel.“

Mit Köttstorfer gewinnt der Erdinger Defensivverbund an Stabilität und Tiefe. Der gebürtige Haushamer bringt Ruhe, Reichweite und Spielverständnis mit – Eigenschaften, die im engen Oberliga-Rennen besonders gefragt sind.

Sein Debüt im Trikot der Gladiators wird Köttstorfer bereits im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC feiern.

Oberliga Süd
Eishockeyartikel von Bauer, CCM und anderen namhaften Marken im Sale!
Anzeige
Weitere Artikel
Die Icefighters Leipzig besiegten die Hannover Scorpions deutlich.
Icefighters Leipzig siegen klar gegen Scorpions – Heilbronner Falken schlagen Spitzenreiter
Tilburg Trappers „ballern“ sich aus der Krise – Ärger in Leipzig um Tor-Zeitpunkt
Egils Kalns erzielte gegen Halle den entscheidenden Treffer zum 6:5 für die Füchse Duisburg.
Füchse Duisburg siegen erneut gegen Topteam – Deggendorf dreht Spiel in Schlussphase
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Starbulls Rosenheim lieferten sich eine engen Kampf gegen Tabellenführer Kassel Huskies.
Rosenheim besiegt Tabellenführer Kassel - Bietigheim schlägt Düsseldorf
Die Icefighters Leipzig besiegten die Hannover Scorpions deutlich.
Icefighters Leipzig siegen klar gegen Scorpions – Heilbronner Falken schlagen Spitzenreiter
Lukas Reichel besiegelte die Saison der Blackhawks mit einem Sieg in Ottawa.
Lukas Reichel wechselt zu den Vancouver Canucks
Mehr Artikel →
Anzeige