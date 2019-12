Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Sonthofener Bulls haben auch in Garmisch das Nachsehen. Am Ende steht eine 3:6-Niederlage gegen den SC Riessersee zu Buche.

Die Bulls kamen gut aus der Kabine und übernahmen in den ersten Minuten der Partie das Spielgeschehen. Allavena im Tor der Werdenfelser hatte mehr zu tun, als ihm lieb war, und bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Die Bulls verpassten es, die Bemühungen in Tore umzumünzen. Im weiteren Verlauf kam jedoch der SCR immer besser ins Spiel und auch Christian Schneider musste sich ein ums andere Mal auszeichnen. So blieb es beim leistungsgerechten 0:0 nach dem ersten Drittel.

Im zweiten Abschnitt dann der erste Treffer des Abends. Arkiomaa ließ die Blau-Weißen in der 23. Minute jubeln. Die Bulls blieben aber weiter dran und kamen in der 28. Minute zum Ausgleich durch Jayden Schubert. Kurz darauf Überzahl für den ERC: Im Aufbau der Fehler bei den Bulls und diesen nutzten die Garmischer eiskalt zur erneuten Führung. Kurz vor Ende des Drittels gar noch das 1:3 aus Sicht der Bulls. Erneut war es Arkiomaa, der Schneider überwinden konnte.

Kurz nach Wiederbeginn bereits die Vorentscheidung. Maurer traf in der 42. Minute zum 4:1 für den SCR. Im Anschluss war für Christian Schneider Feierabend und Konstantin Kessler stand fortan im Tor. Zehn Minuten vor Ende das 5:1. Östling konnte die Überlegenheit der Garmischer nun auch in Tore ummünzen und baute den Vorsprung weiter aus. Dennoch machte es der ERC nochmals spannend: Zunächst war es Edgars Homjakovs in der 53. Minute, der auf 2:5 aus Sicht der Bulls verkürzte. Nur zwei Minuten später das 3:5 durch Fabjon Kuqi. Kurz vor Ende legten die Bulls nochmals alles in die Waagschale und nahmen Konstantin Kessler für einen weiteren Feldspieler vom Eis. Wenige Sekunden vor Ende sorgte jedoch Vollmer mit seinem Treffer zum 3:6 für den Endstand an diesem Abend.

Für die Bulls geht es am kommenden Samstag, 28. Dezember, um 18 Uhr daheim gegen den EC Peiting weiter.