​Nach vier Spieltagen stehen die ERC Bulls Sonthofen, trotz der Niederlage bei den Passau Black Hawks, mit neun Punkten auf Tabellenrang zwei und somit im Soll. Dennoch müssen die Jungs von Martin Ekrt am Wochenende wieder eine Schippe drauflegen, um gegen die kommenden Gegner zu bestehen.

Am Freitag geht es zum EHC Waldkraiburg, bevor es am Sonntag gegen Höchstadt zum Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten kommt.

Die Löwen aus Waldkraiburg stehen mit drei Punkten auf Tabellenrang sieben der Verzahnungsrunde. In vier Spielen gingen sie bisher dreimal als Verlierer vom Eis. Am vergangenen Sonntag konnte der EHC jedoch mit einem 3:0-Heimerfolg gegen die Höchstadt Alligators aufhorchen lassen. Punktbeste Spieler aufseiten der Waldkraiburger sind Tomas Rousek (1 Tor / 5 Assists) sowie Mathias Jeske (3 Tore / 1 Assist) und Lukas Wagner (2 Tore / 2 Assists).

Am Sonntag gastieren dann die Alligators aus Höchstadt an der Hindelanger Straße in Sonthofen. Der Oberligazwölfte kam in der Verzahnungsrunde noch nicht so richtig in Tritt. Nach vier Spielen stehen derzeit zwei Siege sowie zwei Niederlagen zu Buche. Das haben sich die Verantwortlichen rund um Ex-ERC-Coach Martin Sekera sicherlich anders vorgestellt. Dennoch darf man die Echsen aus dem Aischgrund nicht unterschätzen: Jari Neugebauer (3 Tore / 4 Assists) führt die interne Scorerwertung in der Verzahnungsrunde an. Gerade in der Offensive hat sich der HEC vor der Verzahnung nochmals verstärkt und somit sollte die Defensive der Bulls gewarnt sein.

Für das Team von Martin Ekrt gilt es wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Nach der unnötigen Niederlage bei den Passau Black Hawks gilt es, ein Stück weit Wiedergutmachung zu betreiben. Dafür bedarf es jedoch einer enormen Steigerung bei der Chancenverwertung. Das Team erspielt sich immer wieder beste Einschussmöglichkeiten, lässt diese aber zu oft liegen. Auch in der Verteidigung müssen die Fehler im Aufbau wieder abgestellt werden. Gerade in Passau haben vier individuelle Fehler zur Niederlage geführt.