​Die Bulls aus Sonthofen führen weiterhin souverän die Tabelle der Qualifikationsrunde zur Oberliga Süd mit den Bayernligisten an. Dass dies so bleiben soll, kann das Team von Martin Ekrt bereits am kommenden Freitag daheim um 20 Uhr gegen den EHC Waldkraiburg unter Beweis stellen.

Die Löwen stehen derzeit auf Tabellenrang sechs, was den letzten sicheren Playoff-Platz bedeuten würde. Mit elf Punkten hat das Team der Piskunovs nur einen Punkt Vorsprung auf den HC Landsberg. Daher gilt es für den EHC: Jeder Punkt ist entscheidend. Punktbeste Spieler aufseiten der Waldkraiburger sind Josef Straka und Tomas Rousek mit jeweils 15 Scorerpunkten.

Am Sonntag führt es die Bulls dann zum Oberliga-Konkurrenten nach Höchstadt. Nach der Entlassung von Ex-ERC-Coach Martin Sekera läuft es für die Alligators. Vier Siege in Folge konnte das Team von Interimstrainer Mikhail Nemirovski einfahren und liegt so mit 20 Punkten auf Tabellenrang drei. Ziel für die Echsen lautet daher nun ganz klar, mindestens Platz zwei noch zu erreichen, um so eine optimale Ausgangslage für den Klassenerhalt zu haben. Mit Anton Seewald (20 Scorer) und Milan Kostourek (18 Scorer) haben die Echsen zudem zwei Top-Scorer in ihren Reihen, die immer wieder für Treffer gut sind.