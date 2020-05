Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deggendorfer SC hat Verteidiger Elia Ostwald vom DEL2-Club EV Landshut verpflichtet.

Zwar war er letzte Saison noch für den EV Landshut aktiv, ursprünglich stammt Ostwald aber aus dem Nachwuchs des ES Weißwasser, die heute als Lausitzer Füchse in der DEL2 antreten. Nach seiner Zeit im Nachwuchs seines Stammvereins und der Eisbären Berlin, war der Zwei-Meter-Hüne in den letzten 15 Spielzeiten fast ausschließlich in der DEL und der DEL2 für die Lausitzer Füchse, Eisbären Berlin, Hamburg Freezers, Eispiraten Crimmitschau, Landshut Cannibals, Krefeld Pinguine und eben zuletzt für den EV Landshut aktiv.

Der Verteidiger hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch als Stürmer effektiv eingesetzt werden kann. Beim DSC ist der Allrounder aber in der Defensive eingeplant. Für Trainer Henry Thom ist der Neuzugang ein wichtiges Puzzleteil in der Kaderplanung: „Als Spielertyp kenne ich ihn schon seit vielen Jahren. Er ist unheimlich gut im Spielaufbau und bringt dabei viel Ruhe und Übersicht mit. Mit seiner Reichweite und seinem Stellungsspiel macht er die defensiven Räume für den Gegner sehr eng. Ich weiß, dass wir mit ihm auch einen charakterlich einwandfreien Spieler bekommen, der auch neben der Eisfläche ein wichtiger Baustein im Team sein wird.“

Der 32-Jährige wird mit seinen zwei Metern Körpergröße und 110 Kilogramm auf dem Eis auf keinen Fall zu übersehen sein. Für den EV Landshut hat er in der Saison 2019/20 in der DEL2 in 52 Spielen 15 Scorerpunkte (1 Tor und 14 Vorlagen) bei 32 Strafminuten in die Statistik eingebracht. Insgesamt stehen 244 Spiele in der DEL mit 41 Punkten, 466 Spiele in der DEL2, bzw. 2. Bundesliga mit insgesamt 180 Punkten und 134 Spiele in der Oberliga mit 78 Punkten in der Vita des Abwehrspielers.