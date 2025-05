Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Erding Gladiators können eine weitere wichtige Personalie vermelden: Elia Ostwald bleibt an Bord und geht auch in der Saison 2025/26 für die Oberliga-Neuling aufs Eis.

Die Vertragsverlängerung des 37-jährigen Verteidigers ist ein zentraler Baustein in der Kaderplanung. Ostwald war in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht nur sportlich einer der Leistungsträger, sondern auch menschlich und charakterlich eine feste Säule im Teamgefüge. Seine Übersicht, Technik und Erfahrung machen ihn zu einem Anker in der Defensive – sowohl auf als auch abseits des Eises.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Ostwald 48 Partien für Erding und sammelte dabei 32 Scorerpunkte (8 Tore, 24 Assists). Besonders in den entscheidenden Phasen der Playoffs zeigte der Routinier seine Klasse und trug maßgeblich dazu bei, dass der Bayernliga-Meistertitel in die Herzogstadt geholt werden konnte.

Ein Blick auf die Karrierebilanz unterstreicht die Bedeutung des gebürtigen Bad Muskauers: 212 Einsätze in der DEL, 301 Partien in der DEL2 sowie 235 Spiele in der Oberliga – Ostwald bringt Routine pur in den Kader. Besonders bemerkenswert: Er wurde in allen vier höchsten Ligen Deutschlands Meister.

„Elia ist für uns enorm wichtig – sportlich wie menschlich“, betont David Whitney, Sportlicher Leiter der Gladiators. „Er bringt nicht nur enorme Erfahrung mit, sondern übernimmt auch Verantwortung in der Kabine und auf dem Eis. Mit seiner Spielintelligenz, Ruhe und Führungsqualität ist er ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir sind sehr froh, dass er weiter für Erding aufläuft.“



