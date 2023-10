Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das sind keine guten Nachrichten für den Oberligisten Bayreuth Tigers: Das Eisstadion Bayreuth wurde aus technischen Gründen gesperrt. Das für heute Abend geplante Spiel gegen die Tölzer Löwen fällt aus.

„Im städtischen Eisstadion ist am gestrigen Donnerstagabend ein Defekt an der Anlage zur Eisaufbereitung aufgetreten. Das Eisstadion muss daher bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Inzwischen hat eine Fachfirma den Schaden vor Ort begutachtet, das Hochbauamt der Stadt ist ebenfalls eingeschaltet. Es handelt sich um einen Defekt an der Ammoniakanlage, der aber mit keiner Gefährdung für die Bevölkerung verbunden ist“, erklärte die Stadt Bayreuth in einer Mitteilung.



Weiter heißt es: „Zur weiteren Beurteilung von Ursache und Umfang des Schadens ist es nun erforderlich, die Eisfläche komplett abzutauen und das Rohrsystem vom Eis freizulegen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die Reparatur wird aber in jedem Fall längere Zeit in Anspruch nehmen. Nach aktuellem Stand sind bis zu drei Wochen zu befürchten.“

Wie die Tigers erklären, konnte der Trainingsbetrieb für diese drei Wochen gesichert werden. So werden die Bayreuther vorübergehend in Mitterteich trainieren. Der Oberligist erklärt: „In Absprache mit dem DEB und diversen Clubs der Oberliga Süd werden wir Partien tauschen können. Hier sind wir in guten Gesprächen, sodass der Spielbetrieb in geordneten Bahnen, wenn auch mit anderen Terminierungen, weiterlaufen wird.“