​Mit großem Bedauern hat die Vorstandschaft des ECDC Memmingen den verzögerten Beginn der Eisbereitung zur Kenntnis genommen. Erst frühestens am 10. bzw. spätestens am 24. September können die Teams der Indians auf heimischem Eis trainieren. Dies bedeutet, dass große Teile der Saisonvorbereitung in fremde Stadien ausgelagert werden müssen, was große finanzielle Anstrengungen mit sich bringen wird.

Diese wiederholt aufgetretene Verzögerung rund um die Eisbereitung wurde den Verantwortlichen des ECDC am Montagabend bei einem runden Tisch mit der Stadt Memmingen mitgeteilt. Grund ist eine ausstehende Sanierung, welche nicht rechtzeitig umgesetzt werden kann.

Auswirkungen hat dies u.a. auf das Vorbereitungsprogramm des Oberliga-Teams, welches nun angepasst bzw. Spiele abgesagt werden müssen. Bei den Frauen des ECDC sind, neben der Vorbereitung, auch Partien des europäischen Supercups sowie der Ligastart in der Frauen-Bundesliga gefährdet. Besonders tragisch ist die Situation aber für die vielen Kinder im Nachwuchs des Vereins, welche seit Monaten auf die Rückkehr an den Hühnerberg hinfiebern. Auch sie sind nun gezwungen sich weiterhin in fremden Stadien auf die anstehende Spielzeit vorzubereiten.

Weitere Themenpunkte beim Treffen mit den Verantwortlichen der Stadt Memmingen waren die aktuellen Vorgaben bezüglich Trainings- und Spielbetrieb sowie die mögliche Rückkehr von Zuschauern. Die Indians sehen hier vor allem immer noch große Probleme hinsichtlich der weiterhin unbefriedigenden Kabinensituation, die seit Monaten nicht mit voller Kraft angegangen wird. Das Hygienekonzept, welches bereits im Vorjahr ausgearbeitet wurde, steht hingegen. Hier werden aber kurzfristig noch Anpassungen notwendig sein, wenn aktualisierte Vorgaben von Seiten der Politik veröffentlicht werden. Ein Treffen mit den zuständigen Behörden für die kommenden Tage wurde bereits vereinbart, um hier produktiv nach Möglichkeiten zu suchen.