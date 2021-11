Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit 3:6 verloren die Eisbären Regensburg das Spitzenspiel der Oberliga Süd gegen die Blue Devils Weiden.

Die Hausherren waren in der Donau-Arena zunächst das spielbestimmende Team und gingen in der fünften Minute im Powerplay durch einen satten Schlagschuss von Tomas Gulda mit 1:0 in Führung. Zwar erspielten sich in der Folge auch die Gäste gute Chancen, doch EVR-Goalie Peter Holmgren war auf dem Posten. Der nächste Regensburger Treffer sorgte dann bei den Eisbärenfans für Begeisterung. So schnappte sich Tomas Schwamberger die Scheibe und düpierte die Weidener Hintermannschaft. Zuletzt verlud er auch noch Torwartroutinier Jaroslav Hübl zum 2:0 (15.).



Im zweiten Abschnitt dauerte es genau 16 Sekunden, ehe die Regensburger erneut zuschlugen. Andrew Schembri bediente Nikola Gajovsky mustergültig und der hatte keine Probleme, zum 3:0 einzuschieben. Nur eine Minute später waren dann die Gäste erfolgreich. Einen neuerlichen Fehler des am heutigen Abend unsicher agierenden Eisbären-Verteidigers Jakob Weber nutzte Dennis Thielsch zum 1:3 aus Weidener Sicht (22.). Die Partie nahm weiter Fahrt auf und immer wieder kam es zu unnötigen Fouls auf beiden Seiten. Die Schiedsrichter ließen die Teams agieren und machten dabei häufig keine glückliche Figur. Warum die Gäste an der Tabellenspitze stehen, bekamen die Eisbären in der 33. Minute zu spüren. Da nämlich markierte Dennis Palka den zweiten Weidener Treffer. Die Blue Devils witterten nun Morgenluft und so hatten die Regensburger Glück, dass sie sich mit der knappen Führung in die letzte Drittelpause retten konnten.

Im Schlussabschnitt waren die Eisbären dann völlig von der Rolle und es spielten nur noch die Gäste. Die logische Konsequenz war der Ausgleichstreffer zum 3:3 durch Nick Latta (49.). Eben jener Nick Latta legte gleich nochmal nach, als er Tomas Schwamberger die Scheibe abnahm und zum 4:3 für die Blue Devils vollendete (52.). Es kam sogar noch besser für die Gäste. Wieder einmal hinterließ die Regensburger Hintermannschaft keinen guten Eindruck und die cleveren Blue Devils konnten nach schönem Kombinationsspiel zum 5:3 vollenden. Erneut war es Dennis Palka, der Peter Holmgren bezwang (56.). In den Schlusssekunden sorgte dann Adam Schusser mit seinem Empty Net Goal für klare Verhältnisse.