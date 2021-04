Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im ersten Spiel des Play-off-Finals der Oberliga Süd bekamen es die Regensburger Eisbären mit den Selber Wölfen zu tun. Am Ende behielten die Gäste mit 3:2 nach Penaltyschießen die Oberhand und gingen in der Serie mit 1:0 in Führung.

Die beiden besten Teams der Hauptrunde machen den Titel also unter sich aus und die ersten 20 Minuten zeigten gleich auf, wie die Serie verlaufen könnte. Die Selber präsentieren sich in der Defensive sehr robust und zeigten sich bei ihren eigenen Angriffen durchaus gefährlich. Die Regensburger agierten zu Beginn etwas zu zögerlich und ließen die letzte Konsequenz vermissen. Auch zwei Powerplaysituationen ließ man ungenutzt verstreichen. Besser machten es die Gäste bei ihrer ersten Überzahlsituation. Landon Gare wurde vor dem Kasten von Peter Holmgren vollkommen allein gelassen und hatte wenig Mühe, zum 1:0 für die Selber einzuschieben (18.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie dann etwas offener. Beide Mannschaften erspielten sich zahlreiche Chancen. Diesmal waren es allerdings die Regensburger, die über den Ausgleich jubeln durften. Peter Flache nutzte ein überlegtes Zuspiel von Erik Keresztury zum 1:1 (26.). Im Anschluss wog die Partie hin und her. Beide Goalies waren immer wieder gefordert, zeigten sich aber nervenstark.

Der Schlussabschnitt war an Spannung kaum zu überbieten. Wieder waren es die Eisbären, die sich ein Chancenplus erarbeiteten, doch vor dem Tor kein Glück hatten. Die Gäste gingen erneut in Front. Diesmal war es Steven Deeg, der für die Führung der Gäste sorgte (48.). Pech hatten die Eisbären dann mit einer Schiedsrichterentscheidung. Einen Zusammenprall zwischen Jakob Weber und Nick Miglio werteten die Unparteiischen als Check gegen den Kopf von Miglio. Weber erhielt eine Spieldauerstrafe, doch die Regensburger konnten die fünf minütige Unterzahl ohne Gegentor überstehen. In der 56. Minute waren es dann die Eisbären, die doch noch zurück in die Partie fanden. Constantin Ontl fuhr allein auf das Gehäuse von Michel Weidekamp zu und verlud den Selber Goalie zum 2:2-Ausgleich.

Die Verlängerung sollte jetzt eine Entscheidung bringen. Hier hatten die Eisbären sogar zwei Mal die Gelegenheit, in eigener Überzahl den Treffer zu erzielen, konnten sich jedoch keine nennenswerten Chancen erarbeiten. In der letzten Minute waren die Regensburger dann ihrerseits mit zwei Mann weniger auf dem Eis, doch auch die Selber schlugen daraus kein Kapital.

Im anschließenden Penaltyschießen traf Nick Miglio für die Gäste, während alle drei Eisbären-Schützen an Weidekamp scheiterten oder das Gehäuse verfehlten.