​Im Topduell der Oberliga Süd bekamen es die Regensburger Eisbären vor heimischer Kulisse mit den Starbulls Rosenheim zu tun – und mussten sich mit 2:4 geschlagen geben.

Noch immer haben die Regensburger zahlreiche Ausfälle zu beklagen, weshalb sie trotz guter Form gegen das sicherlich namhafteste Team der Liga als Außenseiter an den Start gehen sollten. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, warum sie kräftig an der Spitze der Oberliga Süd mitmischen. Die Eisbären erarbeiteten sich zahlreiche Chancen und bereits in der zweiten Minute netzte Lukas Heger zum 1:0 für die Hausherren ein. In der Folge versäumten es die Regensburger jedoch, ihren Vorsprung auszubauen. 12 Schüsse standen bei den Regensburgern nach dem ersten Drittel zu Buche, während die Gäste lediglich 4 Mal zum Abschluss kamen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Starbulls dann deutlich besser aus der Kabine und setzten die Regensburger Hintermannschaft immer öfter unter Druck. Marc Schmidpeter sorgte in Überzahl für den Ausgleich (27.) und nur kurze Zeit später brachte Maximilian Vollmayer die Rosenheimer in Front (29.). Die Regensburger bemühten sich zwar weiter, blieben aber in der Offensive zu harmlos.

Im letzten Drittel sahen die 1734 Zuschauer in der Donau Arena ebenfalls eine überlegene Gästemannschaft. Zackary Phillips sorgte nach einem eklatanten Abwehrfehler der Eisbären in der 43. Minute für klare Verhältnisse. Die Regensburger hatten nun auch mit ihrem Kräfteverschleiß zu kämpfen und kamen nur noch selten gefährlich vor das Gehäuse der Gäste. Für die endgültige Vorentscheidung sorgte Florian Krumpe, der in der 46. Minute mit seinem Schlenzer erfolgreich war.