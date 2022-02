Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Regensburg taten sich nach ihrer Corona-Zwangspause gegen den Altmeister EV Füssen von Beginn an schwer, sicherten sich am Ende dennoch einen 5:2-Erfolg.

So waren die Allgäuer im ersten Drittel durchaus die bessere Mannschaft, scheiterten bei ihren zahlreichen Gelegenheiten aber immer wieder am stark reagierenden Peter Holmgren im Eisbären-Gehäuse. Mit Spannung wurde das Debüt von Neuzugang Tomas Plihal erwartet und tatsächlich sollte der Tscheche beim ersten Treffer des Abends gleich entscheidend mitwirken. So setzte er Nikola Gajovsky in Szene, der Richard Divis im Anschluss mustergültig bediente (3.). Mit dieser aus Regensburger Sicht schmeichelhaften 1:0-Führung ging es in die erste Drittelpause.



Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Eisbären dann stark verbessert. So erhöhte Andrew Schembri in der 25. Minute per Penalty auf 2:0 und kurz darauf war es Petr Gulda, der mit einem platzierten Schlenzer den dritten Regensburger Treffer markierte (28.). Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kamen durch Jörg Noack zum verdienten Anschlusstreffer (34.).

Der Schlussabschnitt sollte noch einmal spannend werden. Zwar sorgte Erik Keresztury mit seinem Treffer zum 4:1 (42.) für die vermeintliche Vorentscheidung, doch nach dem neuerlichen Anschluss der Füssener durch Marco Deubler (52.) hatten die Gäste wieder Oberwasser. Als die Allgäuer dann in eigener Überzahl ihren Goalie vom Eis nahmen und mit sechs Feldspielern gegen vier Regensburger agieren durften, machte Andre Bühler den Eisbärensieg perfekt. Sein Befreiungsschlag landete nämlich im Füssener Kasten (59.). Die Eisbären durften sich somit über drei wichtige Punkte freuen.