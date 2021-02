Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der heimischen Donau-Arena bekamen es die Eisbären Regensburg mit dem Überraschungsteam der Oberliga Süd zu tun. Zu Gast waren nämlich die Höchstadt Alligators. Die Gastgeber setzten sich mit 5:3 durch.

Die Eisbären taten sich schwer gegen die hervorragend organisierten Höchstadter und auch nach dem 1:0 in Überzahl durch Petr Heider (10.) kehrte nur wenig Ruhe in das Regensburger Spiel ein. Kurz darauf hatten die Gäste ihrerseits zum ersten Mal einen Mann mehr auf dem Eis. Auch sie waren durch Dimitri Litesov erfolgreich (13.).

Der Mittelabschnitt sollte dann noch rasanter verlaufen. Bereits nach wenigen Sekunden brachte Niklas Jentsch die Höchstadter mit 2:1 in Front (41.). Gleich der nächste Angriff der Eisbären führte ebenfalls zum Torerfolg. Xaver Tippmann war dabei für die Hausherren erfolgreich (41.). Nun warfen beide Teams das Abwehrkonzept über Bord und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Chancen über Chancen erarbeiteten sich die Teams, doch die Goalies präsentieren sich in guter Verfassung. Ein Treffer sollte den Regensburgern dann aber doch gelingen. Constantin Ontl zog vors Tor und ließ Goalie Benjamin Dirksen keine Chance (30.).

Das letzte Drittel versprach also Spannung und die Regensburger mussten gleich mit einem Mann weniger agieren. Wiederum dauerte es nach dem Seitenwechsel nur 18 Sekunden, ehe es zum nächsten Treffer kam. Erneut war es Niklas Jentsch, der für die Höchstadter ausglich. In der Folge blieb die Partie unterhaltsam. Die Gäste erwiesen sich als ebenbürtiger Gegner und lediglich durch eine Überzahlsituation kamen die Eisbären zum nächsten Treffer. Peter Flache markierte das 4:3 (51.). Danach mussten die Regensburger bange Minuten überstehen, denn die Höchstadter warfen alles nach vorne und kamen zu zahlreichen Chancen. In der 58. Minute sorgte Nikola Gajovsky dann aber für die Entscheidung, als er zum Solo antrat und Benjamin Dirksen zum 5:3 verlud.