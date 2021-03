Lesedauer: ca. 1 Minute

​Durch einen 6:2-Erfolg gegen den Deggendorfer SC haben sich die Eisbären endgültig Platz 1 in der Oberliga Süd gesichert. Die Regensburger starten somit unabhängig vom Ausgang des noch ausstehenden Heimspiels am Dienstag gegen den Höchstädter EC als bestgesetzter Südverein in die Play-offs.

Die Gäste aus Deggendorf drückten zu Beginn aufs Tempo, wollten sie sich doch ihre Chance auf einen der ersten vier Plätze bewahren. Dennoch gingen die Eisbären früh in Führung. Peter Flache fälschte einen Schuss von Jakob Weber zum 1:0 für die Eisbären ab (2.). Die Deggendorfer antworteten in Form von Rene Röthke, der im Powerplay ausglich (7.). In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel mit leichter Überlegenheit der Regensburger. Durch einen schönen Spielzug gingen die Oberpfälzer dann wieder in Führung. So bediente Richard Divis seinen Sturmpartner Nikola Gajovsky mustergültig und dieser markierte das 2:1 (13.).

Im zweiten Abschnitt spielten die Eisbären dann noch stärker auf und hielten die Gäste in Schach. Deggendorfs Goalie Raphael Fössinger stand unter Dauerbeschuss und sollte seine Sache gut machen. Gegen Peter Flache war er aber dann in der 25. Minute chancenlos und musste den dritten Gegentreffer hinnehmen. Wieder war es auf der Gegenseite Rene Röthke, der aus spitzem Winkel zum 2:3 aus Deggendorfer Sicht traf (33.). Die Eisbären zeigten sich unbeeindruckt und brannten ein wahres Angriffsfeuerwerk ab. Dieses Engagement sollte belohnt werden, als Andreas Geigenmüller kurz vor der Drittelpause auf 4:2 erhöhte (40.).

Auch im letzten Drittel ließen die Eisbären ihren Kontrahenten nicht zur Entfaltung kommen. Im Gegenteil, denn die Hausherren bauten den Vorsprung weiter aus. Erst traf Constantin Ontl zum 5:2 (44.), ehe Richard Divis einen sehenswerten Angriff zum 6:2-Endstand abschloss (51.).