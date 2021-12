Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Regensburger Eisbären bekamen es mit den Passau Black Hawks zu tun und stellten von Beginn an klar, wer in der Donau Arena als Sieger die Eisfläche verlassen würde – am Ende wurde es beim 11:1 gar zweistellig.

Es war ein Klassenunterschied erkennbar, denn die Regensburger entfachten einen wahren Angriffswirbel. In der achten Minute fälsche Andre Bühler einen Schlenzer von Jakob Weber zum 1:0 für die Eisbären ab. Auch im Anschluss hätten die Regensburger eigentlich mehrere Treffer erzielen müssen, gingen mit ihren zahlreichen Chancen aber zu fahrlässig um. In der 17. Minute war es dann aber doch so weit. Petr Heider traf von der blauen Linie und sorgte für den 2:0-Pausenstand.

Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte Nikola Gajovsky auf 3:0. Danach kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und EVR-Goalie Peter Holmgren war durchaus gefordert. Ab der 30. Minute war es dann aber mit den Passauer Spielanteilen vorbei. Da kam nämlich der große Auftritt von Andrew Schembri, der zwischen Minute 31 und 33 gleich dreimal traf. Das 7:0 markierte schließlich Jakob Weber (37.) und auch für das 8:0 zeichnete sich der Eisbären-Verteidiger verantwortlich (40.).

Im letzten Abschnitt ließen es die Eisbären dann etwas gemächlicher angehen, kamen aber trotzdem zu weiteren Treffern. In der 44. Minute erhöhte Tomas Gulda auf 9:0 und Nico Kroschinski machte das Ergebnis zweistellig (52.). Der Ehrentreffer der Gäste folgte postwendend. Daniel Maul vermasselte Peter Holmgren seinen zweiten Shutout der Saison. Das letzte Wort hatten aber die Hausherren. Korbinian Schütz machte nämlich das 11:1-Endergebnis perfekt.