​Im Nachholspiel gegen die Lindau Islanders ließen die Eisbären Regensburg in der heimischen Donau-Arena nichts anbrennen. 8:3 hieß es am Ende für die überlegenen Gastgeber.

Von Beginn an spielten nur die Hausherren aus der Oberpfalz. So fiel der erste Treffer bereits nach fünf Minuten, als Richard Divis einen Spielzug über Nikola Gajovsky und Tomas Plihal zum 1:0 abschloss. In der sechsten Spielminute schlugen die Eisbären gleich nochmal zu. Diesmal war Constantin Ontl erfolgreich. Die sechste Minute brachte aber auch den Gästen einen Treffer ein. Eine Unachtsamkeit in der Regensburger Hintermannschaft nutzte Dominick Patocka zum Anschluss. Kurz darauf musste Gästegoalie David Heckenberger jedoch erneut hinter sich greifen. Marvin Schmid schloss dabei seinen Alleingang eiskalt ab (10.).



Im zweiten Abschnitt legten die Eisbären noch einmal kräftig nach. Zunächst einmal war es Tomas Schwamberger, der mit einem Schlenzer in den Winkel für das 4:1 sorgte (23.). Kurz vor Ende des Drittels sollten die Regensburger dann noch drei Mal jubeln dürfen. Tomas Plihal (35.), Constantin Ontl (37.) und Nico Kroschinski (39.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

In den letzten 20 Minuten ließen es die Hausherren etwas gemächlicher angehen und so dauerte es bis zu 57. Minute, ehe der achte Treffer der Eisbären fiel. Andrew Schembri markierte diesen in Regensburger Unterzahl. Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gäste. Florian Lüsch gelang in der 59. Minute das 2:8 und Nolan Redler noch das 3:8 aus Lindauer Sicht (60.).