​Mit einem souveränen 5:0-Sieg behielten die Regensburger Eisbären in der heimischen Donau-Arena gegen die Höchstadt Alligators die Oberhand.

Dabei legten die Regensburger einen Start nach Maß hin und führten durch die Treffer von Lukas Heger, Tomas Schwamberger und Xaver Tippmann bereits nach neun Minuten mit 3:0. Die ersten beiden Treffer fielen in der zweiten Spielminute. Gästetorwart Jonas Vogt hatte nach dem 3:0 genug und räumte seinen Platz für Benjamin Dirksen. Dieser sollte den ersten Abschnitt ohne weiteren Gegentreffer überstehen.

Im zweiten Drittel schalteten die Regensburger dann einige Gänge zurück und die Gäste kamen besser in Spiel. Die sich bietenden Chancen vereitelte aber ein bestens aufgelegter Patrick Berger im Regensburger Kasten. Kurz vor der Drittelsirene waren dann erneut die Eisbären erfolgreich. Constantin Ontl staubte dabei zum 4:0 ab (38.).

Die Regensburger verwalteten ihren Vorsprung im letzten Drittel geschickt und bauten die Führung sogar noch einmal aus. Diesmal war es Andre Bühler, der in der 56. Minute für die Regensburger erfolgreich war. Durch diesen Sieg blieben die Eisbären zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Am Freitag steht dann gegen den EC Peiting gleich das nächste Heimspiel auf dem Programm.