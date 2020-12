Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Oberliga Süd gewannen die Eisbären Regensburg am Dienstagabend mit 6:1 gegen die Passau Black Hawks.

Die Vorzeichen in der Partie der Eisbären Regensburg gegen die Passau Black Hawks waren klar. Der Tabellenführer trat gegen das Schlusslicht der Oberliga Süd an und ebenso deutlich waren am Ende auch die Eisverhältnisse. Die Eisbären waren von Beginn an das agilere Team und erarbeiteten sich zahlreiche hochkarätige Chancen. Dennoch dauerte es bis zur elften Minute, ehe Constantin Ontl den überfälligen Regensburger Führungstreffer erzielte. In der 16. Minute legte dann Nikola Gajovsky in gewohnter Manier nach. Mit dem Zwischenstand von 2:0 für die Eisbären ging es in die erste Drittelpause.

Auch nach dem Seitenwechsel gaben ausschließlich die Eisbären den Ton an. Christoph Schmidt erhöhte auf 3:0 (29.), ehe auch die Gäste jubeln durften. Einen der wenigen Passauer Angriffe schloss Dominik Schindlbeck erfolgreich ab (32.). Das sollte es für die Niederbayern dann aber endgültig gewesen sein. Die Eisbären schalteten jetzt noch einen Gang hoch und schraubten das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe. Andre Bühler (33.), Nikola Gajovsky (33.) und Constantin Ontl (40.) trugen sich dabei in die Torschützenliste ein.

Im Schlussabschnitt nahmen die Eisbären dann das Tempo aus der Partie und verwalteten ihren Vorsprung. So hieß es am Ende 6:1 für die Eisbären.