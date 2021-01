Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nur zwei Tage nach dem Sieg im Niederbayernderby in Passau kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen mit einem Gegner aus der Region: Der Deggendorfer SC trifft am 31. Januar um 17 Uhr im Ostbayernderby auf die Eisbären Regensburg.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge will sich die Mannschaft Henry Thom auch gegen die Eisbären behaupten, die derzeit auf dem zweiten Platz der Tabelle rangieren. Dass das Selbstbewusstsein in Deggendorf zuletzt deutlich gesteigert werden konnte, liegt nicht zuletzt daran, dass Topscorer Thomas Greilinger das Angriffsspiel der Niederbayern deutlich beflügeln konnte. Beste Voraussetzungen also, um sich für die 2:5-Niederlage im bislang einzigen Aufeinandertreffen der Saison Anfang Januar zu revanchieren.

Bei den Gästen hat Trainer Max Kaltenhauser ein Kollektiv geformt, das zum Großteil aus jungen Talenten besteht, die mit läuferischer Stärke und sehr viel Einsatzwillen für sehr ausgeglichene Formationen sorgen. Gewohnt treffsicher zeigen sich auch die langjährigen Kontingentspieler der Oberpfälzer: Nikola Gajovsky mit 40 Scorerpunkten (16 Tore / 24 Vorlagen) und Richard Divis mit 31 Punkten (12 / 19) führen die interne Statistik an.

Beim Deggendorfer SC hofft man, dass Verteidiger Marcel Pfänder bei zum Sonntag wieder fit sein wird, so dass dann alle Mann an Bord wären.

Spielbeginn ist am Sonntag, 31. Januar 2021, bereits um 17 Uhr. Wie immer wird die Partie live auf Sprade TV übertragen.