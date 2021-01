Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück wollten die Eisbären Regensburg im Heimspiel gegen den SC Riessersee wieder etwas Zählbares einfahren – das gelang durch einen 8:4-Erfolg.

Die Verunsicherung war den Hausherren in den ersten Minuten durchaus anzumerken und so konnte sich das Team von Max Kaltenhauser ein ums andere Mal beim starken Goalie Patrick Berger bedanken, dass die Gäste aus Oberbayern nicht in Führung gingen. Begünstigt durch einige Strafzeiten gegen die Garmischer kamen die Eisbären dann aber besser in die Partie. In der 13. Minute startete EVR-Topscorer Nikola Gajovsky durch und markierte das 1:0 für die Eisbären. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur ersten Drittelpause.

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Eisbären dann von ihrer besten Seite. So drückten die Hausherren mächtig aufs Tempo und schraubten den Vorsprung in die Höhe. Zunächst einmal fälschte Uli Maurer einen Querpass von Eisbären-Stürmer Richard Divis unglücklich ins eigene Gehäuse ab (26.) und nur drei Minuten später war es Lukas Heger, der ein feines Zuspiel von Nikola Gajovsky verwertete. Die Youngster-Reihe der Regensburger durfte sich ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen. Christoph Schmidt zeigte bei seinem Alleingang keine Nerven und überwand den Garmischer Goalie Daniel Allavena eiskalt zum 4:0 (32.).

Die vermeintliche Vorentscheidung in der Partie war gefallen, doch obwohl die Eisbären im letzten Drittel schnell nachlegen konnten, sollte noch einmal große Spannung aufkommen. Bereits nach wenigen Sekunden war es Peter Flache, der einen Schuss von Peter Gulda zum 5:0 abfälschte (41.). Einen Shutout für EVR-Goalie sollte es aber nicht geben, denn Christopher Chyzowsky verkürzte in der 42. Minute auf 1:5 aus Gästesicht. Für die Oberbayern sollte es aber noch besser kommen. So nutzten sie gleich ihr erstes Powerplay der Partie zum zweiten Treffer durch Simon Mayr (43.). Als die Eisbären erneut eine Strafzeit kassierten, schlug es gleich wieder hinter Patrick Berger ein. Erfolgreich war diesmal Neuzugang Nick Endress (46.). Die Eisbären gerieten ein wenig in die Bredouille und nachdem sie mit 6 Mann agierten kam es gleich wieder zur Strafe. Erneut ließen sich die Garmischer diese Chance nicht entgehen und Uli Maurer gelang das 4:5 (48.). Wenige Sekunden später waren dann wieder die Regensburger am Zug. Fabian Herrmann gelang der wichtige Treffer zum 6:4 (48.). Das Tore schießen ging munter weiter. In doppelter Überzahl traf Richard Divis zum 7:4 (52.) und die verbleibende Strafe wurden von den Hausherren durch Peter Gulda noch zum achten Treffer genutzt (53.).