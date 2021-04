Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Regensburg brauchten zwar nur drei Spiele, um das Play-off-Halbfinale der Oberliga Süd gegen die Höchstadt Alligators zu gewinnen – doch der HEC kämpfte auch im dritten Spiel bis zum Umfallen und verlangte dem Favoriten alles ab. Umkämpft war auch das parallele Duell. In der Serie führen die Selber Wölfe nun mit 2:1 gegen die Starbulls Rosenheim.

Selber Wölfe – Starbulls Rosenheim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Play-off-Stand: 2:1

Die Starbulls Rosenheim haderten nach der Partie mit ihrer Chancenverwertung. Fakt ist aber: Die Selber Wölfe haben ein umkämpftes Play-off-Spiel für sich entschieden – mit Dramatik in der Schlussminute. Schon nach 78 Sekunden brachte Carl Zimmermann die Hausherren mit 1:0 in Führung. Danach ließen die Gäste bis zur ersten Pause drei Powerplay-Situationen ungenutzt. Zwar gelang dann Michael Baindl in der 26. Minute doch noch der Ausgleich, aber schon fünf Minuten später nutzte Nicholas Miglio eine Überzahlsituation zum 2:1 für Selb. Dabei blieb es bis 25 Sekunden vor dem Ende – dann trafen die Wölfe in das leere Rosenheimer Tor zum 3:1 durch Zimmermann. Doch Rosenheim gab nicht auf: 16 Sekunden vor Schluss verkürzten die Starbulls mit sechs Feldspielern durch Josef Frank auf 2:3, mehr gelang aber nicht, sodass am Freitag (19.30 Uhr) das vierte Spiel in Rosenheim ansteht. Gewinnt Selb, stehen die Wölfe im Süd-Finale. Ansonsten gibt es ein fünftes Spiel.

Eisbären Regensburg – Höchstadter EC 8:5 (3:2, 2:2, 3:1)

Play-off-Endstand: 3:0

Mit mehr Applaus kann es kaum raus gehen aus den Play-offs. Die Alligators lieferten den favorisierten Eisbären Regensburg zum dritten Mal einen bemerkenswerten Kampf. Durch ein frühes 2:0 der Hausherren ließen sich die Gäste nicht schocken und glichen noch im ersten Drittel aus. Dennoch gingen die Eisbären mit einem Vorsprung in die Pause. Noch zwei weitere Male glich der HEC aus, ehe Regensburg entscheidend auf 7:4 davonzog. Noch einmal verkürzten die Alligators, nahmen ihren Goalie Benjamin Dirksen vom Eis, sodass die Eisbären mit einem Empty-Net-Goal den Einzug ins Süd-Finale perfekt machten. Für Regensburg trafen Richard Divis (2), Petr Heider, Lukas Heger, Peter Flache, Andreas Geigenmüller, Jakob Weber und Nikola Gajovksy, für Höchstadt Milan Kostourek (3), Anton Seewald und Michail Guft-Sokolov.