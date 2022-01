Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Vergleich zum 8:0-Erfolg am vergangenen Freitag beim HC Landsberg taten sich die Eisbären Regensburg vor heimischer Kulisse gegen selbigen Gegner deutlich schwerer, gewann aber dennoch mit 5:2.

Im Vergleich zum ersten Duell, in der es Strafzeiten auf beiden Seiten hagelte, blieb die Partie in Regensburg dagegen friedlich. Die Eisbären starteten aufgrund der Verletzung von Lukas Heger und der Spieldauerstrafen gegen Peter Flache und Tomas Gulda mit veränderten Formationen in die Partie. Dennoch sollte der erste Treffer nicht lange auf sich warten lassen. In der 9. Minute war es Xaver Tippmann, der für die Hausherren erfolgreich war. Die Gäste zeigten sich aber durchaus auch von ihrer offensiven Seite und die Regensburger hatten in einigen Situationen Glück, dass den Oberbayern der Ausgleich verwehrt blieb. In der 17. Minute war dann aber auch Eisbären-Goalie Peter Holmgren machtlos, als Ondrej Nedved den Puck an Freund und Feind vorbei in die Maschen hämmerte.

Im zweiten Abschnitt war es dann Lars Schiller, der die Eisbären in der 23. Minute in Führung brachte. Die Regensburger blieben zwar tonangebend, konnten ihre zahlreichen Chancen aber zunächst nicht in weitere Tore umwandeln. Immer wieder reagierte Gästetorwart David Blaschta glänzend und hielt die Gäste damit im Spiel.

Die Partie blieb auch im letzten Drittel spannend, weil die Landsberger gegen die favorisierten Regensburger stark spielten. So kamen sie in der 48. Minute durch Patrick Rypar sogar zum Ausgleich. Dieser sollte allerdings nur wenige Sekunden Bestand haben, weil Matteo Stöhr die Regensburger wieder in Führung brachte. Durch Petr Heiders Treffer zum 4:2 war die umkämpfte Partie dann endgültig zugunsten der Hausherren entschieden (57.). Heider war es dann auch, der mit dem 5:2 per Empty-Net-Goal das letzte Highlight setzte (59.).