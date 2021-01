Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im immer jungen Duell zwischen den Regensburger Eisbären und dem Deggendorfer SC war für die Fernsehzuschauer wieder einmal viel geboten. In der Donau Arena konnten sich die Eisbären mit 5:2 durchsetzen und unterstrichen damit einmal mehr ihre Meisterschaftsambitionen in der Oberliga Süd.

Von Beginn an wurde die Partie mit enormer Intensität geführt, wobei die Regensburger die gefährlicheren Aktionen hatten. EVR-Goalie Peter Holmgren musste kaum eingreifen, während sein Gegenüber Raphael Fössinger alle Hände voll zu tun hatte. In der elften Minute konnte aber auch er nicht mehr retten, als Nikola Gajovsky von Lukas Heger mustergültig bedient wurde und zum 1:0 vollendete.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste dann zwar etwas mehr Zug zum Tor, brachten sich jedoch aufgrund ihrer zahlreichen Undiszipliniertheiten immer wieder in Bedrängnis. So waren es wieder die Eisbären, die gnadenlos zuschlugen. Andreas Geigenmüller durfte sich in der 24. Minute über seinen ersten Saisontreffer freuen. Als Alex Großrubatscher die Deggendorfer mit seinem Tor von der blauen Linie zurück in die Partie brachte (36.), konnten die Regensburger schnell antworten. Kapitän Peter Flache stellte mit seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her (37.). Eine besonders faire Geste zeigte EVR-Stürmer Richard Divis in der Schlussminute des zweiten Abschnitts. So zeigte das Schiedsrichtergespann eine Strafe gegen Deggendorf an, doch Divis erklärte, dass sein Schläger in der Bande steckenblieb und kein Gegenspieler beteiligt war. Die Strafe wurde daraufhin aufgehoben.