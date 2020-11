Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erster gegen Zweiter hieß es in der Partie zwischen den Eisbären Regensburg und dem SC Riessersee. Die Gastgeber gewannen daheim in der Oberliga Süd am Dienstagabend mit 4:1.

Dabei gaben die Hausherren von Beginn an den Ton an und gingen bereits nach 40 Sekunden in Führung. Wieder einmal war es Dauerbrenner Peter Flache, der einen Schuss zum 1:0 für die Regensburger abfälschte. Auch in der Folge blieben die Oberpfälzer das spielbestimmende Team. In der 7. Minute erhöhte Nikola Gajovsky auf 2:0. Die Garmischer kamen danach zwar aufgrund zweier Powerplaysituationen gefährlicher vor den Regensburger Kasten, doch Goalie Peter Holmgren war auf dem Posten.

Auch das zweite Drittel gehörte den Eisbären und wenn es dann doch einmal vor dem Tor der Hausherren gefährlich wurde, dann bot der bestens aufgelegte Peter Holmgren sein ganzes Können auf. In der 35. Minute konnten die Regensburger ihren Vorsprung sogar weiter ausbauen. Erneut war es Nikola Gajovsky, der im ersten Powerplay der Eisbären das 3:0 markierte (35.).

Zu Beginn des Schlussabschnitts keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Christopher Chyzoedki auf 1:3 verkürzte (41.). Die Eisbären bleiben jedoch ihrer Linie treu und verteidigten ihren Vorsprung clever. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 52. Minute. Nikola Gajovsky erzielte seinen dritten Treffer an diesem Abend und stellte den 4:1-Endstand her.