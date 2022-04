Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war ein absolutes Topspiel, welches die gut 3000 Zuschauer in der Regensburger Donau-Arena zu sehen bekamen. Am Ende gewannen die Eisbären mit 8:5 gegen die Hannover Scorpions und sind nur noch einen Sieg vom Play-off-Finale der Oberliga entfernt.

Dabei wurden die Regensburger kalt erwischt. Nach einem Stellungsfehler in der Regensburger Hintermannschaft gelang Brad Ross bereits nach 24 Sekunden das 1:0 für die Gäste. Die Eisbären verdauten diesen Schock jedoch gut und kamen durch Andrew Schembri zum Ausgleich (3.). Es sollte für die Regensburger noch besser kommen. Korbinian Schütz verwertete ein schönes Zuspiel von Tomas Plihal zum 2:1 für die Eisbären (6.). Kurz vor der ersten Pause gelang Plihal das 3:1 dann selbst (19.). Inzwischen war bei den Scorpions Ansgar Preuß im Tor, weil Brett Jäger nach einer Verletzung die Fläche verlassen musste. Mario Trabucco war kurz vor Ende des ersten Abschnitts ebenfalls erfolgreich und verkürzte für die Hannoveraner auf 2:3 (19.).



Im zweiten Drittel sollten die Regensburger zunächst keine gute Phase erwischen. Mit vielen Fehlpässen luden sie die Scorpions förmlich zum Tore schießen ein. Diese ließen sich nicht lange bitten. Mike Hammond (23.) und erneut Mario Trabucco (26.) drehten mit ihren Treffern die Partie zur erstmaligen Gästeführung. Die Eisbären waren nun verunsichert, fanden aber durch ein Tor von Erik Keresztury in die Partie zurück (28.). Jetzt nahmen plötzlich wieder die Hausherren das Heft in die Hand. Tomas Schwamberger (33.) und Lukas Heger (39.) sorgten mit den Treffern fünf und sechs für den 6:4-Pausenstand.

Im Schlussabschnitt blieben die Regensburger tonangebend. Jakob Weber (48.) und Tomas Plihal (50.) trafen für die Eisbären und die Vorentscheidung in dieser Partie war gefallen. Den Schlusspunkt unter diese unterhaltsame Partie setzte Thomas Reichel mit seinem Treffer zum 5:8 (60.). Am Samstag kommt es in Hannover zum dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams.