​Ausgerechnet vor einem wiederum ausverkauften Haus in Memmingen brach die Heimserie der Memminger Indians gegen die Eisbären Regensburg, die in der Oberliga-Finalserie damit in Führung gehen.

Bisher hatten die Gastgeber alle drei Heimspiele für sich entschieden und dann passierte es ausgerechnet im zweiten Finalheimspiel. Auf der anderen Seite gewannen die Eisbären auch ihre drei Heimspiele bisher gegen Memmingen und somit sind sie, was die Statistik angeht, Favorit. Spieleröffnung am Freitag in der Regensburger Arena ist um 19 Uhr.

ECDC Memmingen Indians – Eisbären Regensburg 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

Das war ein Finale, wie es im Play-off-Buch steht. Mit 2:1 gewannen die Regensburger Gäste die Partie durchaus verdient, weil sie nicht nur gleichwertig waren, sondern nach der Schussstatistik, die leider in der Verlängerung nicht korrekt von Memminger Seite dargestellt wurde, zumindest nach 60 Minuten mit 42:35 die etwas Besseren waren. Auch die erstmalige Führung ging an die Eisbären. Lukas Heger bediente in der zehnten Spielminute Nikola Gajovsky, und dieser überwand Memmingens Keeper Marco Eisenhut zum 1:0 aus Regensburger Sicht. An diesem Tor baute sich Indians-Keeper Eisenhut auf und in der Folge war er bei den gefährlichen Regensburger Angriffen Endstation. Auf der anderen Seite war ein Durchkommen ebenfalls kaum möglich. Lediglich einmal, nur sieben Minuten nach dem Rückstand, schaffte dies Donat Peter, der eine Vorlage von Hafenrichter verwerten konnte. Auch danach zeigte sich die Gästeabwehr immer auf der Höhe und Torhüter Patrick Berger war auch hier die letzte Instanz bei den Indians-Angriffen. Auf dieser ausgeglichenen Welle ging es weiter bis zur Schlusssirene nach sechzig Minuten und es musste die Verlängerung entscheiden. Ein erster Höhepunkt in dieser Phase die 67. Minute, als Memmingens Lion Stange und Regensburgs Tomas Gulda aneinandergerieten und als erste überhaupt in dieser Begegnung auf die Strafbank mussten. Zwar überstanden beide Mannschaften diese zwei Minuten, aber nur 102 Sekunden später war die Partie endgültig entschieden. Christoph Schmidt bediente Torjäger Andrew Schembri, und der 39jährige Deutsch-Kanadier traf in seinem 510. Oberligaspiel zum entscheidenden 2:1 für seine Eisbären. Damit haben die Regensburger am kommenden Freitag den ersten Matchpuck, und das noch vor eigenem Publikum.

Tore: 0:1 (09:36) Nikola Gajovsky (Heger), 1:1 (16:38) Donat Peter (Hafenrichter, Pohl),1:2 (69:46) Andrew Schembri (Schmidt)