​Es war vielleicht das beste Drittel in dieser Saison, das die Eisbären Regensburg im dritten Spiel der Finalserie gegen die Oberliga Süd gegen die Selber Wölfe auf das Eis zauberten. Letztlich wurde es ein 5:0-Erfolg.

Die Regensburger standen vor dieser Partie mit dem Rücken zur Wand und bei einer Niederlage wäre die Saison beendet gewesen. Diese Drucksituation schien die Oberpfälzer jedoch derart zu beflügeln, dass sie ihre Gäste aus Selb in den ersten 20 Minuten förmlich an die Wand spielten. 3:0 hieß es nach Drittel eins und bei besserer Chancenauswertung hätte die Führung sogar noch höher ausfallen können. Die Regensburger zeigten endlich die so lange erhoffte Reaktion und gingen früh auf den Puck. Die Selber gerieten schnell in die Bredouille und so musste EVR-Goalie Peter Holmgren in den ersten zehn Minuten der Partie kaum eingreifen. Die Eisbären durften bis dahin aber schon zwei Mal jubeln. Zuerst belohnte Fabian Herrmann seinen sehenswerten Rückhandschlenzer mit dem 1:0 (4.) und nur zwei Minuten später erhöhte Constantin Ontl für die Eisbären. Die Regensburger blieben bissig und Gästegoalie Michel Weidekamp sah sich einem wahren Angriffswirbel ausgesetzt. Zweimal scheiterte Andreas Geigenmüller freistehend und dann konnten auch Tomas Schwamberger, Peter Flache und Nikola Gajovsky den Puck bei ihren Alleingängen nicht im Kasten der Gäste unterbringen. Kurz vor Drittelende kam es dann aber doch noch zum dritten Eisbärentreffer. Wieder war es Constantin Ontl, der aus dem Gewühl heraus traf (18.).

Im zweiten Abschnitt konnten die Regensburger das enorme Tempo verständlicherweise nicht mehr gehen, schafften es aber, ihren Kontrahenten auf Distanz zu halten. Die Partie wurde zunehmend hitziger und es entwickelte sich ein wahrer Playoff-Fight. Der unermüdliche Constantin Ontl war nicht nur der überragende Akteur des ersten Drittels, ihm gelang in der 37. Minute auch sein dritter Treffer an diesem Abend. Mit einem komfortablen 4:0 aus Regensburger Sicht ging es in den Schlussabschnitt.

Auch dieser gehörte fast ausschließlich den Hausherren und so kamen sie verdient zum fünften Treffer. Diesmal trug sich Erik Keresztury in die Torschützenliste ein und stellte damit den Endstand her. Am Freitag kommt es dann in Selb zum vierten Aufeinandertreffen in der Serie.