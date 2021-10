Lesedauer: ca. 1 Minute

​Obwohl die Regensburger Eisbären eigentlich eine Favoritenrolle in der Oberliga Süd innehaben, gingen sie am Freitagabend gegen das prominent besetzte Team aus Memmingen als Außenseiter an den Start – gewannen aber nach 0:4-Rückstand mit 6:4.

Zu den Langzeitverletzten Richard Divis und Marvin Schmid gesellte sich nun auch noch Kapitän Peter Flache. Zudem fielen diverse weitere Spieler aufgrund eines grippalen Infekts aus. Goalie Peter Holmgren wurde zum zweiten Mal Vater, weshalb er dieses Wochenende ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Zwischen den Pfosten stand deshalb Patrick Berger.

Die knapp 1500 Zuschauer ahnten noch nicht, dass sie ein ganz verrücktes Spiel zu sehen bekommen sollten. So bestimmten die Gäste in den Anfangsminuten erwartungsgemäß das Tempo und die Eisbären hatten große Probleme, sich aus der Umklammerung der Allgäuer zu lösen. In der 10. Minute war es dann Alec Alroth, der die Memminger mit 1:0 in Front brachte, als er ein sehenswertes Zuspiel von Sergej Topol verwertete. Die Gäste legten gleich nach und Sergej Topol selbst war es dann, der für das 2:0 sorgte (12.). Die Eisbären hatten ihrerseits Pech, dass gleich bei drei Chancen das Gestänge für Goalie Marco Eisenhut rettete. Wiederum hatten in der Folge die Gäste das Glück auf ihrer Seite und Alec Alroth schien mit dem 3:0 für die Vorentscheidung zu sorgen (14.).

Das Spiel lief erwartungsgemäß für die Eisbären und spätestens nach dem Treffer zum 4:0 durch Linus Svedlund (26.), machten selbst die kühnsten Optimisten unter den Eisbärenfans einen Haken unter die Partie. Doch die Memminger sollten sich in der Folge durch zahlreiche Undiszipliniertheiten selbst in die Bredouille bringen. Die Regensburger nutzten die sich bietenden Gelegenheiten eiskalt aus und nach Constantin Ontls Anschlusstreffer zum 1:4 waren die Lebensgeister wieder geweckt (28.). Die Regensburger legten noch im zweiten Abschnitt nach und die Überzahltreffer durch Jakob Weber (35.) und Lukas Heger (36.) brachten die Hausherren endgültig zurück ins Spiel.

Im letzten Abschnitt spielten die Regensburger dann wie entfesselt und mobilisierten ihre letzten Kräfte. Andrew Schembri glich in der 48. Minute für die Eisbären aus und nur wenige Sekunden später verwandelte Nikola Gajovsky einen Penalty zur erstmaligen Regensburger Führung. Den schönsten Treffer des Abends sollte dann ebenfalls Gajovsky erzielen. Tomas Schwamberger ließ die komplette Memminger Hintermannschaft als aussehen und krönte diese Einzelleistung mit einem punktgenauen Zuspiel auf Gajovsky. Dieser schob den Puck mit der Rückhand zum vielumjubelten und inzwischen auch völlig verdienten 6:4 für die Eisbären ein (58.).