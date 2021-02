Lesedauer: ca. 1 Minute

​Innerhalb von fünf Tagen stand für die Eisbären Regensburg bereits das dritte Spitzenspiel auf dem Programm. Nach der 2:5-Niederlage am Sonntag in Rosenheim, trafen die Kontrahenten diesmal in der Donau-Arena aufeinander. Diesmal gewann der EVR mit 6:3 gegen die Starbulls.

Die Eisbären erwischten dabei keinen guten Start und bereits nach fünf Minuten brachte Maximilian Vollmayer die Starbulls mit 1:0 in Front. Nur zwei Minuten später durften die Gäste erneut jubeln, hatten dabei aber Glück, dass das Schiedsrichtergespann ein vorangegangenes Foul an EVR-Stürmer Lukas Heger übersah. Florian Krumpe gelang mit seinem Schlenzer das 2:0. Die Regensburger zeigten sich aber nicht geschockt. Im Gegenteil, denn in selbiger Spielminute verkürzte Richard Divis auf 1:2. In der zehnten Minute gelang Peter Flache der verdiente Ausgleich. Die Eisbären spielten plötzlich wie aus einem Guss und erarbeiteten sich zahlreiche hochkarätige Chancen. Die Starbulls konnte jedoch das Unentschieden in die Kabine retten.

Im zweiten Abschnitt blieb die Partie weiter sehr umkämpft. Wieder waren es die Gäste, die schnell in Führung gehen konnten. Simon Heidenreich traf zum 3:2 aus Rosenheimer Sicht (22.). An der spielerischen Überlegenheit der Regensburger änderte aber auch dieser Treffer nichts. Die Eisbären zeigten ihr vielleicht bestes Spiel in dieser Saison und drückten weiter aufs Tempo. Dafür wurden sie dann auch belohnt, als Lukas Heger zum 3:3 ausglich (25.). Für die Eisbären sollte es aber noch besser kommen, denn in der 32. Minute gingen sie mit einem Doppelschlag erstmals in dieser Partie in Führung. Zunächst überwand Jakob Weber den nicht immer sicher agierenden Gästegoalie Andreas Mechel und nur Sekunden später schloss Nikola Gajovsky eine herrliche Kombination zum 5:3 ab. Starbulls-Trainer John Sicinski nahm daraufhin eine Auszeit, doch verkürzen konnten die Oberbayern im Mittelabschnitt nicht mehr.

Der Schlussabschnitt lebte von der Spannung und die Eisbären kämpften um jeden Zentimeter Eis. Wieder einmal war es Kapitän Peter Flache, der unzählige Schüsse der Gäste blockte und seiner Vorbildfunktion mehr als gerecht wurde. Frühzeitig nahm Gästetrainer John Sicinski seinen Goalie vom Eis, doch trotz guter Chancen gelang den Rosenheimern kein weiterer Treffer. Sekunden vor dem Ende waren dann noch einmal die Eisbären erfolgreich. Der stark aufspielende Constantin Ontl traf per Empty-Net-Goal und sicherte sich damit seinen vierten Scorerpunkt in dieser Partie.