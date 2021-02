Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gegen den EV Füssen wollten die Eisbären Regensburg ihr nächstes 6-Punkte-Wochenende perfekt machen. Nach dem hart erkämpften 5:4-Erfolg in Passau, taten sich die Regensburger auch in der Donau-Arena gegen die Allgäuer schwer, gewannen letztlich aber mit 5:0.

Die Gäste erspielten sich in den ersten Minuten durchaus optische Vorteile, ließen jedoch die sich bietenden Chancen ungenutzt. Das einzige Tor im ersten Abschnitt gelang schließlich aber den Gastgebern. Nico Kroschinski schloss eine schöne Kombination zum 1:0 ab (17.).

Im zweiten Abschnitt ließen die Regensburger dann keinen Zweifel mehr daran aufkommen, wer am heutigen Abend als Sieger die Eisfläche verlassen würde. Begünstigt durch einige Überzahlsituationen schraubten Richard Divis (23.), Matteo Stöhr (24.) und Jakob Weber (33.) den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe.

Auch im letzten Drittel gaben sich die Eisbären keine Blöße und verwalteten ihren Vorsprung souverän. In der 59. Minute konnten sie diesen sogar ausbauen, als Richard Divis die Scheibe zum 5:0 über die Linie stocherte. EVR-Goalie Peter Holmgren durfte sich indes über einen Shutout freuen. Am Freitag steht dann gleich das nächste Heimspiel für die Eisbären auf dem Programm. Dann ist der Deggendorfer SC in der Donau-Arena zu Gast.