​Mit 5:2 besiegten die Eisbären Regensburg den EV Füssen in der heimischen Donau Arena und fuhren somit im vierten Saisonspiel ihren vierten Erfolg in der Oberliga Süd ein.

Die Füssener erwiesen sich von Beginn an als unangenehmer Gegner und die eingespielte Truppe von Andreas Becher bot den favorisierten Oberpfälzern durchaus Paroli. Noch schwieriger wurde die Aufgabe für die Regensburger, als der 46-jährige Routinier Eric Nadeau einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellte und nach schöner Kombination das 1:0 für die Gäste erzielte (9.). Auf der Gegenseite war dann allerdings ebenfalls ein Routinier erfolgreich. Wieder einmal war es Peter Flache, der einen Schuss von Jakob Weber ins gegnerische Gehäuse lenkte (13.). Mit dem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die erste Pause.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Eisbären zwar das agilere Team, doch es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Nikola Gajovsky einen Rebound nach Schuss von Jakob Weber zum 2:1 für die Eisbären verwertete (29.). Nur Sekunden später war es erneut Peter Flache, der auf 3:1 erhöhte (30.). In der Folge hätten die Gastgeber die Führung ausbauen können, ließen jedoch zahlreiche gute Chancen ungenutzt. So sollte der Schlussabschnitt noch einmal Spannung versprechen, weil Ondrej Zelenka in der 39. Minute trocken in den Winkel abzog und auf 2:3 aus Füssener Sicht verkürzte.

Im Schlussdrittel nutzten die Eisbären dann gleich ihr erstes Powerplay in der Partie. Nikola Gajovsky hämmerte den Puck dabei in die Maschen (46.). Frühzeitig nahm Gästegoalie Andreas Becker dann Goalie Andreas Jorde vom Eis, doch trotz guter Chancen hielt Eisbären-Goalie Patrick Berger seinen Kasten im letzten Drittel sauber. Dafür waren die Eisbären nochmals erfolgreich. Constantin Ontl traf per Empty-Net-Goal zum 5:2 (57.).