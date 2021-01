Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem 2:1-Erfolg entschieden die Regensburger Eisbären auch die zweite Partie im Doppelvergleich mit dem EV Lindau für sich.

Genau wie der 4:3-Auswärtserfolg am Sonntag, sollte auch die Partie in der Oberpfalz sehr eng verlaufen. Die Lindauer unterstrichen ihre derzeitige Topform und brachten die Eisbären ein ums andere Mal in arge Bedrängnis. So war der Führungstreffer der Gäste in der 13. Minute nicht unverdient. Simon Klingler schloss dabei eine schöne Kombination der Lindauer ab. Nur Sekunden später hatten die Gäste ihren zweiten Treffer auf dem Schläger, doch Patrick Berger im EVR-Gehäuse konnte retten. Die Regensburger schlugen dann ihrerseits zurück. Wieder einmal war es ein Schlenzer von Verteidiger Jakob Weber, der den Weg ins Tor fand.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lebhaft, doch trotz zahlreicher Chancen beider Teams fiel kein weiterer Treffer. Die letzten zwanzig Minuten sollten dann eine Entscheidung bringen.

Nikola Gajovsky erzielte in der 47. Minute per Penalty das Siegtor. Davor wurde Constantin Ontl bei seinem Alleingang regelwidrig gestoppt, überließ den Penalty jedoch dem tschechischen Routinier in den Reihen der Eisbären. Die Gäste nahmen in der Schlussphase den Goalie vom Eis, doch die Eisbären blockierten mit unglaublichem Einsatz jegliche Schüsse der Gäste. Ihrerseits hatten die Regensburger selbst die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, doch selbst aus kurzer Distanz wurde das verwaiste Gehäuse verfehlt. Am Ende rächte sich das nicht und die Eisbären verbuchen durch den Erfolg weitere drei Zähler auf ihrem Konto.