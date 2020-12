Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem die Eisbären Regensburg am vergangenen Freitag beim SC Riessersee ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, wollten sie in der Heimpartie gegen den EC Peiting in die Erfolgsspur zurückfinden. Dieses Unterfangen sollte ihnen gelingen und am Ende stand ein 3:0-Erfolg zu Buche.

Die Hausherren legten ein enormes Tempo vor und bereits in der dritten Minute nutzt Erik Keresztury die erste Überzahlmöglichkeit der Eisbären nach feinem Zuspiel von Lukas Heger zum 1:0. Nur zwei Minuten später war wieder Lukas Heger der Vorlagengeber. Diesmal wurde Richard Divis vom Regensburger Angreifer perfekt in Szene gesetzt. Mit dem Zwischenstand von 2:0 ging es in die erste Drittelpause, obwohl die Regensburger noch zahlreiche weitere Chancen hatten, um ihren Vorsprung auszubauen.

Im zweiten Drittel war es dann EVR-Verteidiger Xaver Tippmann, der nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte (21.). In der Folgezeit verlagerte sich das Spielgeschehen dann aber immer mehr in der Hälfte von Eisbären-Goalie Patrick Berger. Dieser war im ersten Abschnitt für den verletzten Peter Holmgren aufs Eis gekommen und bis dato nahezu beschäftigungslos. Das sollte sich jetzt aber ändern und er musste sein ganzes Können aufbieten, um den 3:0-Vorsprung in den Schlussabschnitt zu retten.

Das forsche Tempo konnten die Gäste allerdings nicht halten und mit zunehmender Spielzeit schwand die Hoffnung, noch einmal in die Partie zu kommen. Die Eisbären agierten clever und brachten den Vorsprung sicher über die Zeit.