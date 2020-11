Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Topspiel der Oberliga Süd trafen zwei bis dato ungeschlagene Teams aufeinander. Die Regensburger Eisbären bekamen es dabei mit den Starbulls Rosenheim zu tun und behielten denkbar knapp mit 2:1 die Oberhand.

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie, in der beide Teams ihre Klasse unter Beweis stellten. Zwar blieben große Torchancen im ersten Abschnitt Mangelware, doch es wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Torlos ging es bei dieser intensiv geführten Partie in die erste Drittelpause.

In zweiten Abschnitt übernahmen die Eisbären dann immer öfter die Initiative und kamen zu zahlreichen Torchancen. Lukas Heger war es schließlich, der einen feinen Querpass von Lars Schiller zum 1:0 für die Regensburger verwertete (26.). Auch in der Folge blieben die Eisbären das aktivere Team. Peter Flache und Nikola Gajovsky ließen beste Chancen ungenutzt, doch in der 33. Minute gelang Xaver Tippmann der hochverdiente zweite Regensburger Treffer. Sein Pass in den Slot wurde vom Schlittschuh eines Spielers unhaltbar ins Gästegehäuse abgefälscht (33.). Die Rosenheimer versuchten jetzt ihrerseits zurück in die Partie zu kommen, doch EVR-Goalie Peter Holmgren war bei allen sich bietenden Gelegenheiten auf dem Posten.

Das letzte Drittel lebte ebenfalls von der Spannung. Beide Teams blieben hochkonzentriert und erst eine Powerplaysituation der Rosenheimer brachte Zählbares ein. Samuel Soramis überwand Peter Holmgren zum 1:2-Anschlusstreffer (50.). Trotz aller Bemühungen sollte den Gästen kein weiterer Treffer mehr gelingen. Die Eisbären verteidigen durch den Sieg ihre Tabellenführung und gastieren am Sonntag beim EV Füssen.