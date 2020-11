Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im dritten Spiel der Saison in der Oberliga Süd wollten die Eisbären Regensburger im Oberpfalzderby gegen die Blue Devils aus Weiden ihren dritten Sieg einfahren. Das gelang mit einem 4:2-Erfolg.

Im Gegensatz zur letzten Heimpartie am Sonntag gegen die Memminger Indians, leisteten sich die Hausherren in der Anfangsphase viele Fehlpässe. Die Weidener präsentierten sich zudem deutlich agiler und gingen in der neunten Minute durch Tomas Rubes bei eigener Überzahl verdient in Führung. Auch in der Folgezeit verbesserte sich das Regensburger Spiel nicht. Die Gäste störten früh und brachten die Eisbären-Defensive damit ein ums andere Mal in arge Bedrängnis. Dennoch sollte der nächste Treffer für die Hausherren fallen. Richard Divis zog aus halbrechter Position trocken ab und markierte so den Ausgleich (13.).

Im zweiten Abschnitt waren es ebenfalls die Gäste, die ein Chancenplus verzeichnen konnten, doch EVR-Goalie Peter Holmgren war stets auf dem Posten. Als Tomas Schwamberger die Eisbären nach schönem Solo mit 2:1 in Front brachte (33.), konnte sich Holmgren in selber Minute erneut auszeichnen. So entschärfte er einen Alleingang von Nick Latta spektakulär. Die Führung gab den Regensburgern etwas auftrieb und nach einer fragwürdigen Strafzeit gegen die Blue Devils war es Peter Flache, der einen Schuss von Petr Heider zum 3:1 für die Regensburger abfälschte (40.).

Mit dieser Führung starteten die Eisbären ins letzte Drittel. Da passierte dann bis zur 59. Minute nicht mehr viel, ehe Jakob Weber den Puck zum 4:1 im verwaisten Tor unterbrachte. Zwar stellte Edgars Homjakovs nur Sekunden später den alten Abstand wieder her, doch am Erfolg der Eisbären änderte diese Ergebniskosmetik nichts. Am Freitag gastieren die Regensburger bei den Höchstadt Alligators.