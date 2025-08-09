Maximilian Gläßl will Verantwortung übernehmen

Ein weiterer Leitwolf bleibt Selb erhalten

9.08.2025, 19:54 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Maximilian Gläßl geht in seine vierte Saison bei den Selber Wölfen. Der Verteidiger soll und will beim Neustart eine tragende Rolle im Wolfsrudel übernehmen und vor allem den jungen Spielern als Vorbild dienen. Zudem möchte der 28-Jährige zusammen mit dem neu zusammengestellten Kader die Fans wieder begeistern.

Am Ende der vergangenen Saison stand für die Selber Wölfe der Abstieg aus der DEL2. Ein Umstand, den es für den gebürtigen Marktredwitzer Maximilian Gläßl erst einmal zu verarbeiten galt: „Ehrlich gesagt, war das brutal schwer. Man gibt über Monate hinweg alles. Das Training, die ganzen Spiele und am Ende steht dann der Abstieg. Das kratzt an einem. Die ersten Tage danach empfand ich einfach nur Leere. Aber als Profi musst du irgendwann den Schalter umstellen, die Situation akzeptieren und daraus lernen.“ Der Verteidiger kam ursprünglich während der Saison 2022/2023 mit ganz anderen Zielen zurück zu seinem Heimatverein. Eigentlich sollten sich die Selber Wölfe mittelfristig zu einem etablierten DEL2-Standort entwickeln, der nicht Jahr für Jahr gegen den Abstieg kämpft. Nun müssen die Wölfe einen Schritt zurück gehen und haben in der Oberliga die Chance, sich neu aufzustellen. Eine Herausforderung, der sich der Linksschütze nicht nur stellt, sondern die er auch entscheidend mitgestalten will.

In der kommenden Saison soll und will Maximilian Gläßl Führungsverantwortung übernehmen und als einer der Leitwölfe im Rudel agieren. Dies ist eine Rolle, die das Selber Eigengewächs – unter anderem durch seine Erfahrung aus fast 500 Partien in den beiden höchsten deutschen Spielklassen – ausfüllen kann: „Ich will Verantwortung übernehmen – auf und neben dem Eis. Gerade nach so einer Saison ist es wichtig, dass wir Spieler, die Erfahrung mitbringen, vorangehen und den Jüngeren helfen, schnell reinzufinden.“ Diese Aussage deckt sich voll mit Headcoach Felix Schütz‘ Erwartungshaltung: „Maxi Gläßl ist ein großer, kräftiger und läuferisch starker Stay-at-home-Verteidiger. Darüber hinaus ist er ein Selber Junge, der extrem wichtig für den Club ist und auch eine gewisse Vorbildfunktion für junge Spieler aus Selb darstellt.