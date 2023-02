Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war der Knaller des Sonntags, nein der des Wochenendes inklusive der Nordergebnisse. Der abgeschlagene Tabellenletzte der Oberliga Nord, der EHC Klostersee, der vier Monate für den ersten Heimsieg brauchte, setzte nach dem 4:3 gegen Deggendorf im Januar noch einen drauf und besiegte die hoch favorisierten Starbulls Rosenheim mit dem knappstmöglichen Sportergebnis überhaupt.

Schon im November hatten die Rosenheimer beim 3:1 ihre Mühe in Grafing gehabt und jetzt setzte es die erste Niederlage seit dem März 2010, damals gab es ein 3:5.



Dagegen verblassten natürlich alle anderen Ergebnisse, obwohl die es auch in sich hatten. Natürlich war Weiden in Peiting Favorit, aber dass es ein 7:1 werden würde, hatte wohl in der Oberpfalz auch keiner gerechnet. Die Peitinger kassierten im noch recht jungen Jahr bereits das zweite Mal sieben Gegentore (31. Januar: 4:7 gegen Passau) und die höchste Heimschlappe seit März 2015, damals auch ein 1:7 gegen Klostersee. Und noch einen Kantersieg gab es. Höchstadt putzte die Riverkings gleich zweistellig von der Platte, wobei es das erste zweistellige Ergebnis überhaupt für die Alligators war. Ansonsten nichts Neues. Riessersee gewann das Altmeisterduell gegen Tölz, Memmingen besiegte überraschend klar im Duell um Platz sieben Füssen und Deggendorf hatte gegen Lindau keine Probleme.

EC Peiting – Blue Devils Weiden 1:7 (1:3, 0:0, 0:4)

Tore: Peiting: Thomas Heger; Weiden: Chad Bassen (2), Luca Gläser, Nardo Nagtzaam, Edgars Homjakovs, Thomas Rubes, Dennis Thielsch

Deggendorfer SC – Lindau Islanders 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)

Tore: Deggendorf: Petr Stloukal (2), Leon Zitzer, Curtis Leinweber, Sascha Maul, Julian-Maximilian Elsberger; Lindau: Alexander Dosch

SC Riessersee – Tölzer Löwen 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (2), Kevin Slezak (2); Bad Tölz: Nicklas Huard

EHC Klostersee – Starbulls Rosenheim 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tore: Klostersee: Vitus Gleixner; Rosenheim:

Memmingen Indians – EV Füssen 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Tore: Memmingen: Marcus Marsall, Sergei Topol, Dominik Meisinger, Pascal Dopatka, Matej Pekr; Füssen: David Kaiser

Höchstadt Alligators – Landsberg Riverkings 11:3 (3:2, 3:1, 5:0)

Tore: Höchstadt: Anton Seewald (3), Jari Neugebauer (2), Tim Zimmermann (2), Leon Hartl, Leon Schuster, Philipp Faulhaber, Maximilian Miller; Landsberg: Adriano Carciola (3)