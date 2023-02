Deggendorf gewinnt Spitzenspiel in Höchstadt

​Die Vorentscheidungen sind gefallen. Die ersten Drei der Oberliga Süd stehen absolut fest. Weiden und Rosenheim müssen die norddeutschen Pre-Play-Offs abwarten, um ihre Gegner kennenzulernen, Deggendorf empfängt zum Play-Off-Auftakt entweder Leipzig oder Herne.

Riessersee kann sich bei Deggendorf bedanken, dass die Alligators ausbremste und somit brauchen die Werdenfelser aus zwei Spielen nur noch zwei Punkte. Danach darf man sich auf Hamburg freuen. Ähnlich auch die Freude in Peiting, denn mit der Memminger Niederlage in Klostersee hatte niemand gerechnet und das lindert die Verlängerung gegen Lindau. Die Indians dagegen müssen die beiden restlichen Spiele (Gegner: Passau, Deggendorf) gewinnen und hoffen, dass der ECP (Gegner: Rosenheim, Landsberg) Punkte lässt. Aktuell würden die Indians in den Pre-Play-Offs auf die Tölzer Löwen treffen und Füssen gegen Lindau.



Höchstadt Alligators – Deggendorfer SC 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Tore: Höchstadt: Thilo Grau, Martin Kokes, Anton Seewald; Deggendorf: Thomas Greilinger (2), Ondrej Pozivil, Thomas Matheson

SC Riessersee – Passau Black Hawks 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (2), Kevin Slezak (2), Jan Pietsch, Tobias Kircher, Alexander Höller, Lubor Dibelka; Passau: Jakub Cizek

EC Peiting – Lindau Islanders 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Tobias Beck; Lindau: Vincenz Mayer

Starbulls Rosenheim – Landsberg Riverkings 8:2 (4:0, 1:1, 3:1)

Tore: Rosenheim: Norman Hauner (2), Manuel Strodel (2), Michael Knaub (2), Travis Oleksuk, Brad McGowan; Landsberg: Walker Sommer, Luis Hegner

Blue Devils Weiden – Tölzer Löwen 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Tore: Weiden: Luca Gläser, Martin Heinisch, Chad Bassen, Tomas Rubes, Markus Eberhardt; Bad Tölz: -

EHC Klostersee – Memmingen Indians 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) n.V.

Tore: Klostersee: Jordan Stallard (2), Philipp Quinlan (2), Lynnden Pastachak; Memmingen: Matej Pekr (2), Christopher Kasten, Jaroslav Hafenrichter