Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was Moral und Kampfgeist bewirken kann, zeigte der Tabellenletzte der Oberliga Süd, der EHC Klostersee, im eigentlich ungleichen Kampf gegen den Dritten aus Deggendorf.

Dreimal lagen die Grafinger, die von 32 Spielen 27 verloren hatten und chancenlos den letzten Platz einnehmen, im Match zurück, glichen dreimal aus, überstanden die Verlängerung, um dann im Penaltyschießen das Spiel für sich zu entscheiden. Für Deggendorf sicherlich sehr ärgerlich, denn jetzt sind die Starbulls wieder vier Punkte entrückt und mit Riessersee und Höchstadt sind zwei potente Anwärter um Platz zwei wieder voll mit im Spiel. Hinter Höchstadt klafft eine Lücke von zehn Punkten auf Peiting, das spielfrei hatte und auch der ECP hat wiederum sieben Punkte Vorsprung auf Füssen, das im Altmeisterduell in Garmisch mit 0:6 unterging. Zur Freude von Memmingen unterlagen die Tölzer in Höchstadt, so dass sie mit vier Punkten Rückstand weiterhin erreichbar sind.



SC Riessersee – EV Füssen 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Tore: Riessersee: Lubor Dibelka (2),Kevin Slezak (2), Alexander Höller, Sam Verelst; Füssen: -

Blue Devils Weiden – Landsberg Riverkings 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Tore: Weiden: Luca Gläser, Neal Samanski, Adam Schusser, Martin Heinisch, Kurt Davis, Robert Hechtl, Tomas Rubes; Landsberg: Jason Lavallee (2)

Starbulls Rosenheim – Lindau Islanders 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Tore: Rosenheim: Lukas Laub (2), Norman Hauner, Manuel Strodel, Marc Schmidpeter; Lindau: Vincenz Mayer, Daniel Stiefenhofer

Höchstadt Alligators – Tölzer Löwen 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Tore: Höchstadt: Anton Seewald (2), Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa; Bad Tölz: Christoph Fischhaber (2), Oliver Ott

EHC Klostersee – Deggendorfer SC 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) n.P.

Tore: Klostersee: Felix Kaller (2), Lynnden Pastachak, Philipp Quinlan; Deggendorf: Curtis Leinweber (2), Sascha Maul