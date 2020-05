Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Kapitän Florian Vollmer hat nun auch der Finne Eetu-Ville Arkiomaa seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag beim SC Riessersee gesetzt.

In der abgelaufenen Saison kam der 26-jährige Stürmer auf insgesamt 79 Scorerpunkte und führte damit die teaminterne Scorerwertung der Weiß-Blauen an. Ligaweit hat sich der Finne auf dem fünften Platz der Scorerliste nach Abschluss der Meisterrunde platziert.

„Der SCR ist seine erste Station in Deutschland und er hat bei uns direkt eingeschlagen. Das zeigen auch seine 22 Tore und 57 Vorlagen. Sein guter Spielwitz und sein Auge für seine Mitspieler zeichnen ihn aus und machen ihn so wertvoll für das Team. Von Anfang an hat es Arki bei uns gefallen und er war sofort im Team integriert“, so Trainer Kink zur Vertragsverlängerung des Finnen.