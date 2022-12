Deggendorf gewinnt Topspiel in Rosenheim

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Diese Ergebnisse wird kaum ein Experte auf seinem Zettel gehabt haben. Beide Spitzenteams der Oberliga Süd kassierten auf eigenem Terrain Niederlagen.

Konnte man bei der Begegnung zwischen Rosenheim und Deggendorf dem Gast noch Siegchancen zubilligen, war dies sicherlich nicht in Weiden der Fall. Wenn der Tabellenführer auf den letztjährigen Vizemeister, im Augenblick jedoch nur auf Tabellenzehnten trifft, sollte ein Sieg klar sein. War es aber nicht, aber die Blue Devils werden es verkraften können, haben immer noch zehn Punkte Vorsprung. Memmingen indes überholte Füssen, hat aber auf das saisonale Mindestziel, Platz sechs, immer noch elf Punkte Rückstand. Bei diesen beiden Ergebnissen verblasst ein bisschen der Höchstädter Erfolg gegen Riessersee nach dem Debakel gegen Klostersee. Damit überholten die Alligators ihre Gäste, nehmen wieder Platz fünf ein. Ein bisschen Land in Sicht seit heute Abend für die Lindau Islanders. Das Team von Bodensee gewann erstmals in dieser Saison ohne Gegentor und hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Landsberg.



Starbulls Rosenheim – Deggendorfer SC 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Tore: Rosenheim: Manuel Strodel; Deggendorf: Julian-Maximilian Elsberger, Thomas Greilinger

Höchstadt Alligators – SC Riessersee 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Tore: Höchstadt: Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa, Tim Zimmermann, Anton Seewald; Riessersee: Christopher Chyzowski, Robin Soudek

Blue Devils Weiden – Memmingen Indians 5:6 (1:4, 2:0, 2:2)

Tore: Weiden: Neal Samanski, Nardo Nagtzaam, Dominik Müller, Kurt Davis, Edgars Homjakovs; Memmingen: Matej Pekr (2), Dominik Meisinger, Andrew Johnston, Robin Drothen, Linus Svedlund

EC Peiting – EV Füssen 5:3 (0:0, 1:2, 4:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Thomas Heger, Ryan Boucher, Marco Niewollik; Füssen: Ondrej Zelenka, Julian Straub, Jörg Noack

Lindau Islanders – EHC Klostersee 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: Lindau: Arturs Sevchenko, Alexander Dosch, Andreas Farny, Florian Lüsch; Klostersee: -