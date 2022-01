Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wie im Norden gab es auch in der Oberliga Süd ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdiente. Beide Teams, die Memminger Indians wie auch die Blue Devils Weiden zeigten, dass sie für die Play-offs gerüstet sind.

Für Weiden wird es im Augenblick auch wieder etwas eng, denn die Memminger sind ihnen bis auf drei Punkte auf die Pelle gerückt. Dahinter lauert Rosenheim, das durch die überraschende Overtime in Deggendorf einen Punkt auf die Indians verlor und wieder auf Platz drei abrutschte. Freude auch in Peiting. Der ECP setzte sich gegen kampfstarke Passauer in der Verlängerung durch und überholte damit Höchstadt, setzte sich auf einem direkten Play-off-Platz fest.

EC Peiting – EHF Black Hawks Passau 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) n.V.

Tore Peiting: Simon Maier (2), Lukas Gohlke, Shane Heffernan, Dominic Krabbat; Passau: Zachary Dybowski, Jonas Franz, Daniel Maul, Santeri Ovaska

ECDC Memmingen Indians – Blue Devils Weiden 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Tore Memmingen: Sergei Topol (3), Matej Pekr, Petr Pohl; Weiden: Chad Bassen, Nickolas Latta, Dennis Thielsch

Deggendorfer SC – Starbulls Rosenheim 4:5 (0:3, 0:1, 4:0, 0:1) n.P.

Tore Deggendorf: Thomas Matheson(2), Liam Blackburn, Leon Zitzer; Rosenheim: Manuel Edfelder, Steffen Tölzer, Brad Snetsinger(2), Brett Schäfer